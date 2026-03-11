दिल्ली हाई कोर्ट तक में LPG संकट, वकीलों की कैंटीन में लंच बंद
LPG Crisis: युद्ध से गहराते मिडिल ईस्ट में संकट से एलपीजी गैस की कमी का असर भारत के कई हिस्सों में दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट तक एलपीजी संकट है। वकीलों की कैंटीन में लंच बंद हो गया है।
LPG Crisis in Delhi High Court: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच खतरनाक होती जंग से एलपीजी संकट गहरा गया है। भारत के अधिकांश शहर भी इस संकट से अछूते नहीं है। घरेलू गैस को प्राथमिकता देने के सरकार के फैसले के बाद कमर्शियल गैस सप्लाई संकट गहरा गया है। एलपीजी संकट का असर दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। वकीलों की कैंटीन में लंच तक बंद हो गया है।
हाई कोर्ट परिसर में वकीलों और कर्मचारियों को आज दोपहर के भोजन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां लॉयर्स कैंटीन में एलपीजी सिलेंडर की अनुपलब्धता के कारण भोजन तैयार नहीं किया जा सका।
कैंटीन में नोटिस चस्पा
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट में कैंटीन संचालक संदीप शर्मा की ओर से जारी एक सूचना में बताया गया है कि फिलहाल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते कैंटीन में दिन का भोजन बंद करना पड़ा हैं। नोटिस में कहा गया है, "हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि एलपीजी की आपूर्ति कब बहाल होगी। जैसे ही गैस सिलेंडर मिलेगा, भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।"
हालांकि, कैंटीन प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि संकट के बावजूद सैंडविच, सलाद, फ्रूट चाट और नाश्ते की अन्य चीजें उपलब्ध रहेंगी। इस अप्रत्याशित स्थिति से हाई कोर्ट में मौजूद अधिवक्ताओं और स्टाफ को काफी असुविधा हुई। कैंटीन प्रशासन का कहना है कि वह लगातार सप्लायर्स के संपर्क में है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि सिलेंडर कब उपलब्ध होंगे। फिलहाल कल की स्थिति भी साफ नहीं है।
दिल्ली-एनसीआर में क्या हालात
दिल्ली-एनसीआर में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और कॉमर्शियल एलपीजी सिलिंडरों पर निर्भर लाखों उपभोक्ताओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ताजा निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति फिलहाल पूरी तरह रोक दी है।
इस फैसले का असर खास तौर पर नोएडा में देखने को मिल रहा है, जहां करीब चार लाख पीएनजी उपभोक्ताओं के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र की लगभग 35 हजार इकाइयों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर, इंड्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने भी एडवाइजरी जारी कर उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फिलहाल गैस के वैकल्पिक इंतजाम करने की सलाह दी है। इससे उद्यमियों और कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है।
एलपीजी की कमी पर राज्यसभा में चर्चा की मांग
देश के कई हिस्सों में एलपीजी की कथित कमी पर चर्चा कराने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सदस्य संदोष कुमार पी ने बुधवार को राज्य सभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों परिवार, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग, खाना पकाने के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं। एलपीजी की कमी से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे होटल, रेस्तरां और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन