ट्रंप के पास मोदी का कुछ राज, बन गए हैं गुलाम; गैस की कमी पर अरविंद केजरीवाल

Mar 11, 2026 12:29 pm IST
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए उन्हें ट्रंप का गुलाम तक कह दिया।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए उन्हें ट्रंप का गुलाम तक कह दिया। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी का कोई राज ट्रंप के पास है जिसकी वजह से वह देश को बर्बाद कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युद्ध में अमेरिका और इजरायल का पक्ष लिया और ईरान को दुश्मन बना लिया, इसी वजह से यह संकट पैदा हुआ है।
अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एलपीजी संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की विदेश नीति की आलोचना की। उन्होंने गैस आपूर्ति में कमी के लिए प्रधानमंत्री को सीधे जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इससे एक करोड़ लोगों का रोजगार जा सकता है। उन्होंने कहा, 'इस वक्त देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस की भारी किल्लत हो गई है। इसका कारण है कि देशभर में जितना उत्पादन होता है उसमें से 50 फीसदी कम हो गई है। 60 फीसदी गैस देश में आयात होता है और इसमें से 90 फीसदी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होता था, जो युद्ध की वजह से बंद कर दिया गया है।' केजरीवाल ने कहा कि ईरान रूस और चीन जैसे दोस्तों को यहां से गुजरने की इजाजत दे रहा है, लेकिन भारत को नहीं।

अरविंद केजरीवाल ने मुंबई, तमिलनाडु, दिल्ली-एनसीआर, बिहार, राजस्थान आदि का नाम लेते हुए कहा कि हजारों होटल बंद हो गए हैं और आने वाले दिनों और ज्यादा बंद होंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात के मोरबी में ही टाइल्स कारोबार से जुड़े एक लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और देश में तुरंत एक करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार होने की संभावना है।

