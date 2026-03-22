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दिल्ली के महिपालपुर में बड़ी छापेमारी, एलपीजी की जमाखोरी का भंडाफोड़, 74 सिलेंडर के साथ तीन गिरफ्तार

Mar 22, 2026 03:40 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
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दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबजारी का मामला सामने आया है। यहां सिलेंडर जमा कर ऊंचे दामों में बेचने के आरोपों में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली के महिपालपुर में बड़ी छापेमारी, एलपीजी की जमाखोरी का भंडाफोड़, 74 सिलेंडर के साथ तीन गिरफ्तार

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबजारी का मामला सामने आया है। यहां सिलेंडर जमा कर ऊंचे दामों में बेचने के आरोपों में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 33 साल के कृष्ण, 46 साल के दिनेश साहू और 39 साल के मिथिलेश के रूप में हुई है। ये सभी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को की गई छापेमारी में पुलिस ने 74 एलपीजी सिलेंडर के साथ-साथ एक परिवहन वाहन और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए।

पुलिस के मुताबिक ये तीनों अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडर जमा कर रहे थे और बिना बिल या लाइसेंस के स्थानीय ग्राहकों को इनकी सप्लाई कर रहे थे। आरोप है कि वे सप्लाई में हेरफेर करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए कई भरे हुए सिलेंडरों से खाली सिलेंडरों में गैस ट्रांसफर करने के लिए मेटल पाइप का इस्तेमाल करते थे।

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क्या-क्या हुआ बरामद

अधिकारी ने बताया, तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर, वजन करने की मशीनें और गैस ट्रांसफर करने वाले उपकरण बरामद हुए। आरोपी सिलेंडरों के स्टोरेज या सप्लाई के लिए कोई वैध दस्तावेज भी पेश नहीं कर सके। अधिकारी ने बताया कि बरामद की गई वस्तुओं में 54 भरे हुए और 16 इस्तेमाल किए हुए घरेलू सिलेंडर, तीन भरे हुए और एक इस्तेमाल किया हुआ व्यावसायिक सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने का पैमाना, दो लटकने वाली वजन मशीनें और गैस रिफिलिंग के उपकरण शामिल थे।

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वसंत कुंज उत्तर पुलिस स्टेशन में आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि तीनों पिछले दो दशकों से दिल्ली में रह रहे हैं और पिछले तीन सालों से महिपालपुर इलाके में अवैध एलपीजी व्यापार में शामिल थे।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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