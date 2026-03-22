दिल्ली के महिपालपुर में बड़ी छापेमारी, एलपीजी की जमाखोरी का भंडाफोड़, 74 सिलेंडर के साथ तीन गिरफ्तार
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबजारी का मामला सामने आया है। यहां सिलेंडर जमा कर ऊंचे दामों में बेचने के आरोपों में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबजारी का मामला सामने आया है। यहां सिलेंडर जमा कर ऊंचे दामों में बेचने के आरोपों में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 33 साल के कृष्ण, 46 साल के दिनेश साहू और 39 साल के मिथिलेश के रूप में हुई है। ये सभी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को की गई छापेमारी में पुलिस ने 74 एलपीजी सिलेंडर के साथ-साथ एक परिवहन वाहन और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए।
पुलिस के मुताबिक ये तीनों अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडर जमा कर रहे थे और बिना बिल या लाइसेंस के स्थानीय ग्राहकों को इनकी सप्लाई कर रहे थे। आरोप है कि वे सप्लाई में हेरफेर करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए कई भरे हुए सिलेंडरों से खाली सिलेंडरों में गैस ट्रांसफर करने के लिए मेटल पाइप का इस्तेमाल करते थे।
क्या-क्या हुआ बरामद
अधिकारी ने बताया, तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर, वजन करने की मशीनें और गैस ट्रांसफर करने वाले उपकरण बरामद हुए। आरोपी सिलेंडरों के स्टोरेज या सप्लाई के लिए कोई वैध दस्तावेज भी पेश नहीं कर सके। अधिकारी ने बताया कि बरामद की गई वस्तुओं में 54 भरे हुए और 16 इस्तेमाल किए हुए घरेलू सिलेंडर, तीन भरे हुए और एक इस्तेमाल किया हुआ व्यावसायिक सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने का पैमाना, दो लटकने वाली वजन मशीनें और गैस रिफिलिंग के उपकरण शामिल थे।
वसंत कुंज उत्तर पुलिस स्टेशन में आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि तीनों पिछले दो दशकों से दिल्ली में रह रहे हैं और पिछले तीन सालों से महिपालपुर इलाके में अवैध एलपीजी व्यापार में शामिल थे।
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अदिति शर्मा
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