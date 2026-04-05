Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में गोदामों से नहीं मिलेंगे सिलेंडर; होम डिलीवरी के आदेश, प्रवासियों पर बड़ा ऐलान

Apr 05, 2026 09:26 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली में एलपीजी वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए रेखा सरकार ने गोदामों से सिलेंडरों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को राहत प्रदान करते हुए एक बड़ी घोषणा की है। 

दिल्ली में गोदामों से नहीं मिलेंगे सिलेंडर; होम डिलीवरी के आदेश, प्रवासियों पर बड़ा ऐलान

दिल्ली में LPG सिलेंडरों की आपूर्ति पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गोदामों से सिलेंडर बिक्री पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 5 किलो के सिलेंडर देने की बात कही है। साथ ही हेल्प डेस्क की सुविधा दी गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध है। इस प्रकार की किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे 5 किलो के सिलेंडर

दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 5 किलो के LPG सिलेंडरों की उपलब्धता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। ये छोटे सिलेंडर वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, इसके लिए पते के सत्यापन की जरूरत भी नहीं होगी।

प्रवासी मजदूरों के लिए लगाए हेल्प डेस्क

सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, प्रवासी मजदूरों को विशेष सुविधा देने के लिए से एचपीसीएल के चयनित आउटलेट्स पर 11 समर्पित हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। यही नहीं उनको नजदीकी LPG वितरकों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

सीधे होम डिलीवरी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि एलपीजी की सप्लाई पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि कोई रुकावट न आए और सभी नियमों का पालन हो। लोगों को सलाह दी गई है कि वे गैस एजेंसियों या गोदामों पर भीड़ न लगाएं क्योंकि बुक किए गए सभी सिलेंडर तय समय पर सीधे घर पहुंचाए जा रहे हैं।

क्या कहते हैं आंकड़े?

सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि 4 अप्रैल को दिल्ली में कुल 1,14,679 सिलेंडरों की बुकिंग हुई। कंपनियों ने 1,31,335 सिलेंडरों की डिलीवरी की। डिलीवरी की संख्या बुकिंग से ज्यादा होना यह दिखाता है कि पुराने पेंडिंग ऑर्डर्स को तेजी से पूरा किया जा रहा है और सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। अभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी में औसतन 4 दिन का समय लग रहा है। उपभोक्ताओं को सही समय पर बेहतर सेवा मिल रही है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में कमर्शियल LPG सप्लाई नियम हुए कड़े, PNG कनेक्शन लेना हो गया अनिवार्य

कालाबाजारी रोकने के लिए बनाया कंट्रोल रूम

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अवैध गतिविधियों जैसे जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक समर्पित कंट्रोल रूम (हेल्पलाइन: 011-23379836 / 8383824659) भी संचालित किया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा 17 स्थानों पर छापेमारी की गई, जबकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने 76 गैस एजेंसियों और भंडारण स्थलों का निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें:LPG सिलेंडर के नए रेट जारी, यहां चेक करे आज की कीमत

अफवाहों से बचने की अपील

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को फिर से भरोसा दिलाया है कि दिल्ली में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह ठीक है। उन्होंने नागरिकों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और डिलीवरी सिस्टम पर भरोसा करते हुए प्रशासन की मदद करने की अपील की है।

ये भी पढ़ें:होर्मुज पार कर गया भारत का 9वां जहाज ‘ग्रीन आशा’, LPG लेकर जल्द पहुंचेगा भारत
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।