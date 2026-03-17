मेरठ से LPG गैस सिलेंडर लाकर दिल्ली में करते थे ब्लैक, 62 सिलेंडरों से लदी गाड़ी संग एक गिरफ्तार

दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 16 मार्च को दिल्ली पुलिस ने एलपीजी सिलेंडरों की अवैध सप्लाई का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मेरठ से गैस सिलेंडर लाकर दिल्ली में ऊंचे दामों पर बेच रहा था।

देशभर में जारी एलपीजी गैस संकट के बीच दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 16 मार्च को दिल्ली पुलिस ने एलपीजी सिलेंडरों की अवैध सप्लाई का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मेरठ से गैस सिलेंडर लाकर दिल्ली में ऊंचे दामों पर बेच रहा था। पुलिस ने 28 वर्षीय शहनवाज के पास से 62 सिलेंडर और अवैध परिवहन में इस्तेमाल हो रहा एक टाटा ऐस वाहन भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस उसके साथी की तलाश कर रही है।

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डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि 16 मार्च जामिया नगर थाने में तैनात हेड कॉन्स्टेबल विजय और विक्रम इलाके में गश्त के लिए निकले थे। इसी दौरान वो यमुना पुस्ता स्थित गली नंबर 39 में पहुंचे। जहां एक शख्स टाटा ऐस वाहन के पास संदिग्ध हालत में खड़ा मिला, जिसमें बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर लदे हुए थे। सिलेंडरों के बारे में पूछताछ के दौरान वह कोई वैध लाइसेंस या अनुमति नहीं दिखा सका। वाहन की तलाशी लेने पर उसके अंदर से 62 सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें 48 भरे हुए और 14 इस्तेमाल किए गए सिलेंडर शामिल हैं।

बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज जांच में सामने आया कि आरोपी क्षेत्र में बिना रसीद और नियमों का उल्लंघन कर अधिक दामों पर सिलेंडर बेच रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 और बीएनएस की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस को फरार आरोपी की तलाश पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह अपने साथी मुकेश के साथ मिलकर यह अवैध कारोबार चला रहा था। सिलेंडर मेरठ के ललियानी गांव के पास से लाकर दिल्ली में ऊंचे दामों पर बेचे जाते थे। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है।

मुंडका में गैस के गोदाम पर छापा, 610 सिलेंडर बरामद गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार को ही बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी का खुलासा करते हुए छापेमारी कर एक गोदाम से विभिन्न कंपनियों के कुल 610 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए थे। क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुंडका स्थित एक गैस एजेंसी के गोदाम में बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडरों को अवैध तरीके से जमा कर करके रखा गया है। सिलेंडर जमाखोरी की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच ने एक टीम गठित कर जांच के बाद मुंडका स्थित गुरुजी इंडेन गैस सर्विस के गोदाम पर रेड की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल 610 सिलेंडर बरामद किए। आशंका जताई जा रही है कि ब्लैक मार्केटिंग के लिए सुरक्षा मानकों और सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही परिसर में अवैध रूप से ये सिलेंडर जमा किए गए थे।