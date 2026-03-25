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दिल्ली में पकड़ा गया बड़ा LPG रैकेट, एजेंट ने जमा कर रखे थे 183 सिलेंडर; 4 हिरासत में

Mar 25, 2026 01:07 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली के संगम विहार इलाके में क्राइम ब्रांच ने अवैध एलपीजी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए बड़ा ऐक्शन लिया है। छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच ने 183 इंडेन गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

दिल्ली में पकड़ा गया बड़ा LPG रैकेट, एजेंट ने जमा कर रखे थे 183 सिलेंडर; 4 हिरासत में

दिल्ली के संगम विहार इलाके में क्राइम ब्रांच ने अवैध एलपीजी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए बड़ा ऐक्शन लिया है। छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच ने 183 इंडेन गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है।

क्या है पूरा मामला

क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को संगम विहार में गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और अवैध रिफिलिंग की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने इलाके के तीन अलग-अलग गोदामों पर एक साथ छापा मारा। यहां चारों आरोपी शेर सिंह, सूरज परिहार, रघु राज सिंह और जितेंद्र शर्मा को अवैध तरीके से गैस सिलेंडरों की स्टॉकिंग और रिफिलिंग करते पकड़े गए।

कितनी हुई बरामदगी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कुल 183 सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें 154 भरे हुए सिलेंडर, 29 खाली सिलेंडर शामिल हैं। इसके साथ ही मौके से लोहे के पाइप, तराजू और अन्य रिफिलिंग उपकरण भी जब्त किए गए।

कैसे चलता था रैकेट

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी अधिकृत एलपीजी डिलीवरी एजेंट थे, लेकिन ये रोजाना मिलने वाले सिलेंडर ग्राहकों तक नहीं पहुंचाते थे। इसके बजाय अपने किराए के गोदामों में जमा कर लेते थे। इसके बाद भरे हुए सिलेंडरों से 1-2 किलो गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में ट्रांसफर करते थे। इस तरह तैयार सिलेंडरों को बाजार में तय कीमत से ज्यादा दाम पर बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाते थे।

किन धाराओं में केस?

मामले में धारा 3/7 और बीएनएस की धारा 125/3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एलपीजी की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जमाखोरी पर सख्त नजर रखी जा रही है। ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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