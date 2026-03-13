LPG सिलेंडर के लिए ज्यादा कीमत मांग रहा हो कोई तो इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं दिल्लीवाले
एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर गैस एजेंसियों पर इनदिनों लंबी कतारें दिख रही हैं। इसका कारण गैस मिलने में आ रही दिक्कतों के साथ लोगों में चिंता होना भी है। वहीं, कई लोग ज्यादा कीमत वसूली की शिकायतें भी कर रहे हैं।
Delhi LPG Helpline: एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर गैस एजेंसियों पर इनदिनों लंबी कतारें दिख रही हैं। इसका कारण गैस मिलने में आ रही दिक्कतों के साथ लोगों में चिंता होना भी है। वहीं, कई लोग ज्यादा कीमत वसूली की शिकायतें भी कर रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायते हैं कि एजेंसी पर उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जबकि कई हॉकर उनसे संपर्क करके कहते हैं कि ज्यादा कीमत देने पर सिलेंडर मिल सकता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं।
पैनिक बुकिंग , अफवाह
युद्ध की खबरों के बीच उपभोक्ताओं में स्टॉक खत्म होने का डर है। सोशल मीडिया पर भी कई अफवाहें फैली हैं। इस पैनिक बुकिंग ने सिलेंडर की कृत्रिम कमी पैदा कर दी है।
25 दिनों का नियम
जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने दो रिफिल के बीच 25 दिनों का अनिवार्य अंतराल लागू किया है। इस नियम की स्पष्ट जानकारी न होने से भी लोग एजेंसियों पर जमा हो रहे हैं।
वैश्विक तनाव का असर
मिडिल-ईस्ट (ईरान-इज़राइल) में बढ़ते तनाव के कारण हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला एलपीजी आयात प्रभावित हुआ है। भारत अपनी जरूरत का 60% हिस्सा यहीं से मंगवाता है, जिससे सप्लाई चेन में देरी हुई है।
रमजान-शादियों की वजह से बढ़ी खपत
मौजूदा समय में रमजान का पवित्र महीना और शादियों का सीजन चल रहा है। इसकी वजह से गैस की मांग आम दिनों की अपेक्षा 20 फीसदी बढ़ी हुई है। 13 मार्च को इस माह में शादी का अंतिम शुभ मुहूर्त है। इसके बाद करीब एक महीने के लिए सहालग बंद हो जाएंगे। वहीं, 21 मार्च को ईद उल फितर का पर्व हो जाएगा। एलपीजी डीलर्स का कहना है कि इसके बाद गैस की मांग में कमी आने की उम्मीद है।
होम-डिलीवरी ठप और कालाबाजारी जोरों पर
दिल्ली के कई इलाकों में होम डिलीवरी बंद करने की शिकायतें आ रही हैं। आरोप है कि सिलेंडर को 3,000 से 4,500 रुपये की अवैध कीमतों पर बेचा जा रहा है।
अवैध वसूली होने पर कॉल करें
● किसी भी प्रकार की अवैध वसूली होने पर तुरंत नजदीकी क्षेत्रीय राशन कार्यालय या पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचित करें।
● दिल्ली सरकार (खाद्य एवं आपूर्ति विभाग) के टोल-फ्री नंबर 1967 या उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर भी शिकायत कर सकते हैं।
कंपनियों के हेल्पलाइन
इंडेन : 1800-233-3555
भारत गैस : 1800-22-4344
एचपी गैस : 1800-233-3555
आधिकारिक पोर्टल
mylpg.in पर Feedback सेक्शन में अपनी शिकायत दर्ज करें।
नोट: उपभोक्ता अपना बुकिंग स्टेटस केवल आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर ही चेक करें। किसी भी अज्ञात लिंक पर अपनी जानकारी साझा न करें।
‘कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी’
दिल्ली में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की आपूर्ति को सरकार ने पूरी तरह सामान्य बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी प्रकार के ईंधन की कोई कमी नहीं है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी या जमाखोरी न करें। सरकार कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पुष्टि की है कि दिल्ली में घरेलू पीएनजी की आपूर्ति स्थिर है। प्राकृतिक गैस के आवंटन में घरेलू पीएनजी और परिवहन क्षेत्र (सीएनजी) के उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तेल कंपनियों ने साफ किया है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला बिना किसी बाधा के कार्य कर रही है। सरकार ने सूचित किया है कि एलपीजी रिफिल बुकिंग के न्यूनतम अंतराल को बदल दिया गया है। बदलाव के बाद भी लोगों को बुकिंग के औसतन दो से तीन दिनों के भीतर डिलीवरी मिल रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप