फरीदाबाद के एक घर में LPG सिलेंडर फटा, धमाके से गिरी छत; 2 महिलाएं और 2 बच्चे घायल

फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में सोमवार रात एक घर में खाना बनाते समय रसोई में रखा एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत तक गिर गई। हादसे में दो महिलाएं और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद। अशोक जैनTue, 14 Oct 2025 09:31 AM
फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में सोमवार रात एक घर में खाना बनाते समय रसोई में रखा एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत तक गिर गई। हादसे में दो महिलाएं और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, जवाहर कॉलोनी में रोहित नामक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराये पर रहता है। मकान मालिक राजीव ने बताया कि सोमवार की रात रोहित की पत्नी पारुल (33) रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक गैस सिलेंडर फट गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि मकान की दोनों कमरों की छतें गिर चुकी थीं।

छत गिरने से पारुल (33), नेहा (30), अनीता (2) और दवांग (2) मलबे के नीचे दब गए। लोगों ने तुरंत सभी को बाहर निकालकर बीके अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, बच्चे दवांग की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर, पुलिस का कहना है कि सिलेंडर फटने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
