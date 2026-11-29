फरीदाबाद पुलिस ने शहर के एक होटल में डीयू की छात्रा की चूहे मारने की दवा पिलाकर करने करने के मामले में आरोपी प्रेमी को यूपी के अमेठी से गिरफ्तार कर लिया है। कथित तौर पर लड़की का परिवार जब उनकी शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो उसने लड़की की हत्या की साजिश रच डाली।

दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) की छात्रा की हत्या के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी विपिन को उत्तर प्रदेश के अमेठी से गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपी छात्रा से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। इसी बात से नाराज होकर उसने छात्रा की हत्या की योजना बनाई थी।

आरोपी 23 नवंबर को छात्रा को आत्महत्या करने का झांसा देकर सेक्टर-37 क्षेत्र स्थित एक होटल में ले गया। वहां उसने पानी में चूहे मारने की दवा मिलाकर छात्रा को पिला दी और उसकी मौत के बाद फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है।

पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। उसकी तलाश में क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम को लगाया गया। अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने तकनीकी सहायता और सूचना के आधार पर 28 नवंबर को आरोपी विपिन को अमेठी से गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से टीका मांडिया, पूर्वा खड़कपुर, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और फिलहाल गांधी कॉलोनी, कुरेशीपुर, फरीदाबाद में रह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी सेक्टर-37 स्थित गेस्ट हाउस में वारदात को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग गया और वहां से बस पकड़ कर अमेठी चला गया था। वहां वह अपने रिश्तेदारों के पास छिपता फिर रहा था। बाकी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और जल्द ही पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ा जाएगा।

युवती को जहर पिलाने के बाद फेंक दिया गिलास पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी विपिन ने युवती को दिखाने के लिए अपने लिए भी गिलास में चूहे मारने की दवा गिलास में डाली थी, युवती को जहरीला पदार्थ पिलाने के बाद आरोपी ने अपना जहर भरा गिलास फेंक दिया था। युवती की मौत के बाद आरोपी गेस्ट हाउस में लिए कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक करके फरार हो गया था।

परिवार को उनके प्यार के बारे में थी जानकारी पुलिस के अनुसार, आरोपी विपिन और युवती के प्रेम संबंधों के बारे में युवती के परिजनों को भी जानकारी थी। विपिन ने पुलिस को बताया कि छात्रा के परिवार वाले उनके रिश्ते से राजी नहीं थे। इससे दुखी होकर उसने अपने घर में पहले भी फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, मगर रस्सी टूट जाने के कारण वह बच गया था।

पुलिस को गुमराह करने के लिए छोड़ा था आत्महत्या का नोट पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह छात्रा से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती का परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। इसके चलते उसने उसे आत्महत्या करने का बहाना बनाकर अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। 23 नवंबर को वह छात्रा को बहलाकर सेक्टर-37 स्थित एक गेस्ट हाउस में ले गया। आरोपी अपने साथ चूहे मारने की दवा भी लेकर गया था। होटल में उसने दवा को पानी में घोलकर छात्रा को पिला दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, मामले में गुमराह करने के इरादे से आरोपी ने होटल में ही अपने मरने का एक नोट भी छोड़ दिया था।