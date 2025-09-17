गुरुग्राम में ब्वॉयफ्रेंड बना हैवान! लवर को दुपट्टे से फांसी लगाकर मार डाला; क्या थी वजह

गुरुग्राम में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। युवक को शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है।

गुरुग्राम में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां आईएमटी मानेसर इलाके में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। ब्वॉयफ्रेंड को शक था कि लड़की का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है। शालू की लाश मिलने के बाद पुलिस ने ब्वॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है।

मामला आईएमटी मानेसर के कसान की ढाणी इलाके का है। यहां 21 साल की शालू का विवेक नाम के शख्स के साथ प्रेम संबंथ था। विवेक ने अपनी गर्लफ्रेंड शालू पर दूसरे लड़कों से बात करने और उसे धोखा देने का आरोप लगाया था। विवेक को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड शालू किसी दूसरे लड़के के साथ भी बात करती है और उसे धोखा दे रही है। इसके लेकर विवेक और शालू के बीच झगड़ा भी हुआ था। इस दौरान झगड़ा इतना बढ़ा कि विवेक ने गुस्से में आकर रविवार को 10 बजे शालू की गला घोंटकर हत्या कर दी।

रविवार को विवेक ने शालू की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या की जानकारी लोगों को सोमवार को हुई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसके चचेरे भाई को बुलाया गया। शालू के चचेरे भाई ने उसके शव को पहचान लिया। चचेरे भाई ने बताया कि वो और शालू गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर सेक्टर-7 में किराफ पर कमरा लेकर रह रहे थे। भाई के अनुसार, शालू आईएमटी मानेसर में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी।

इस मामले की जानकारी देते हुए शालू के पिता ने पुलिस को बताया कि घटना की रात विवेक अपने एक दोस्त सचिन के साथ कमरे पर आया था। सुबह जब भाई ने कमरा खोला तो देखा कि शालू का शव पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी भाई ने पुलिस को दी और तुरंत जांच शुरू हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है।