21 मौतों वाले होटल का मालिक लवकेश तो ‘देश का भी दुश्मन’ निकला, कबूल किया बड़ा गुनाह
दिल्ली के मालवीय नगर में जले होटल के मालिक ने अपना एक और बड़ा गुनाह कबूल किया है। लवकेश बजाज ने कबूल किया है कि उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के कागज अपने पते पर बनवा दिए थे।
दिल्ली के मालवीय नगर के जिस होटल में 21 लोगों की मौत हो गई उसके मालिक लवकेश बजाज का एक और बड़ा गुनाह सामने आया है, जिसे उसने खुद कबूल किया है। लवकेश बजाज ने चंद पैसों के खातिर देश की सुरक्षा से समझौता किया और बांग्लादेशी घुसपैठियों के पहचानपत्र अपने पते पर बनवा दिए।
दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज से पूछताछ के बाद 2025 के दो बांग्लादेशियों से जुड़े केस में उसकी संलिप्तता पाई है। बजाज ने पूछताछ के दौरान इस बात को भी कबूल किया कि उसने यह जानते हुए कि वे बांग्लादेशी हैं, उनके कागजात भारत में बनवाए। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि करोड़ों की संपत्ति के मालिक होते हुए भी बजाज ने चंद पैसों के लालच में बांग्लादेशी नागरिकों के पहचान पत्र बनवाए। उसने अपने पते पर उनके आधार कार्ड से पासपोर्ट तक बनवा दिए।
अब बढ़ीं लवकेश की मुश्किलें
इसके अलावा उन्हें दिल्ली में पनाह भी दे रखी थी। अब ताजा खुलासे के बाद लवकेश की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। उसके खिलाफ पुलिस एक और एफआईआर दर्ज करने जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या लवकेश ने इन दो के अलावा और भी किसी घुसपैठिए की मदद की या नहीं, क्या वह और भी आपराधिक और अवैध गतिविधियों में जुड़ा हुआ है? बांग्लादेशियों के कागजात बनवाने में और किन किन लोगों की मिलीभगत थी उनकी भी पड़ताल की जाएगी।
दिल्ली में सब चलता है, वाली सोच पर चल रहा था लवकेश
लवकेश इससे पहले पुलिस पूछताछ में कह चुका है कि वह ‘दिल्ली में सब चलता है’ वाली सोच पर काम कर रहा था। होटल में कानून की धज्जियां उड़ाने को लेकर जब उससे सवाल किया गया तो लवकेश ने कहा था कि, उसे किसी ने कहा था कि यह सब सामान्य है और दिल्ली में सबकुछ चलता है।
चार दिन की पुलिस रिमांड पर है लवकेश
जांच का दायरा बढ़ने के बीच दिल्ली की साकेत अदालत ने गुरुवार को होटल मालिक लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इनमें ऐसे अपराध शामिल हैं जिनके लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है, क्योंकि जांच अभी शुरुआती और अहम चरण में है। पुलिस बजाज से पूछताछ करके होटल के मैनेजर और अकाउंटेंट सहित अन्य प्रमुख लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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