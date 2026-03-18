धर्म छिपाकर फंसाया, धमकी देकर रेप किया, वीडियो बनाकर लाखों रुपए ऐंठे; नोएडा में लव-जिहाद
नोएडा में लव जिहाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है। एक विशेष समुदाय के युवक ने धर्म छिपाकर हिंदू युवती को प्रेमजाल में फंसाया। इसके बाद शादी का झांसा देकर आपत्तिजनक वीडियो बनाया। उसे वायरल करने की धमकी देकर रेप किया और पीड़िता से लाखों रुपये ऐंठ लिए।
नोएडा में लव जिहाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है। एक विशेष समुदाय के युवक ने धर्म छिपाकर हिंदू युवती को प्रेमजाल में फंसाया। इसके बाद शादी का झांसा देकर आपत्तिजनक वीडियो बनाया। उसे वायरल करने की धमकी देकर रेप किया और पीड़िता से लाखों रुपये ऐंठ लिए।
नोएडा के फेज-3 थाना क्षेत्र में रहने वाली इस युवती से जुड़ा मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार शाम आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर हंगामा किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह मूलरूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली है। पिछले कई वर्षों से फेज-3 थाना क्षेत्र में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है।
करीब दो वर्ष पूर्व सोशल मीडिया के जरिये उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। विशेष समुदाय के युवक ने उन्हें बताया कि वह मूलरूप से मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर का रहने वाला है। आरोपी ने खुद को पीड़िता के धर्म का ही बताया। युवक ने उसे शादी का झांसा दिया।
दोनों लिवइन में रहने लगे। इसी दौरान आरोपी ने उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार में लाखों रुपये ऐंठ लिए। आरोप है कि कुछ दिन पहले ही उन्हें पता चला कि आरोपी विशेष समुदाय का है।
पीड़िता ने पुलिस से शिकायत करने की धमकी दी। आरोपी नोएडा छोड़कर भाग गया। पीड़िता का कहना है कि वह एक माह से पुलिस से गुहार लगा रही थी। इसी बीच महिला हिंदू संगठन के संपर्क में आई। मंगलवार शाम बजरंग दल के कार्यकर्ता फेज-3 थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने और महिला उपनिरीक्षक पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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