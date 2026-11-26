सौरभ दास पर लुकआउट से हैरान रह गईं रत्ना सिंह, कहा- हमें खुद समझ नहीं आ रहा
सरकार ने पासपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सौरभ दास को लुकआउट नोटिस जारी किया है। सौरभ किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए लंदन जाना चाह रहे थे। दास ने हाई कोर्ट में नोटिस के खिलाफ अपील दायर की थी।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरभ दास को पासपोर्ट में गड़बड़ी के चलते लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। आज सरकार की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में यह जानकारी दी गई थी। इस मामले में अब सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सरकार के इस कदम पर हैरानी जताते हुए कहा कि हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ।
सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि सौरभ दास को ब्रिटेन जाना था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उनके पास वैध वीजा और पासपोर्ट होने के बावजूद विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई। अधिकारियों ने बताया कि उनके खिलाफ शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है और इसी वजह से वह यात्रा नहीं कर सकते।
किसी के विदेश जाने पर कैसे रोक लगा सकते हैं
रत्ना सिंह के मुताबिक, उसी शाम इमिग्रेशन विभाग ने सौरभ को ईमेल के जरिए शो-कॉज नोटिस भी भेजा था। उन्होंने कहा कि अदालत में उनकी ओर से सवाल उठाया गया कि जब किसी व्यक्ति को विदेश जाने से रोकने के लिए कोई वैध आधार या ठोस वजह नहीं बताई गई है, तो केवल शो-कॉज नोटिस के आधार पर उसकी आवाजाही पर रोक कैसे लगाई जा सकती है?
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब सौरभ का पासपोर्ट पूरी तरह वैध है, तो उन्हें विदेश जाने से क्यों रोका गया।
आज अदालत में क्या हुआ
सरकार ने अदालत में कहा कि सौरभ दास के पासपोर्ट में मिली विसंगतियों का असर भारतीय नागरिकता पर भी पड़ सकता है। वहीं, दास के वकील ने अदालत में कहा कि उन्हें एलओसी जारी किए जाने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए पासपोर्ट में सामने आई विसंगतियों का हवाला दिया। दास ने सरकार के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी।
दीपके ने कहा- सरकार को 27 साल के लड़के जलन
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि सरकार ने जलन के कारण 27 वर्षीय सीजेपी नेता सौरभ दास को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने से रोका। उन्होंने कहा कि उन्हें, सौरभ दास और सह-संयोजक आशुतोष रांका को इन संस्थानों से निमंत्रण मिला था। तय हुआ था कि महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित इलाकों का दौरा वह और आशुतोष करेंगे, जबकि सौरभ ब्रिटेन जाकर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर सौरभ को रोक दिया गया।
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