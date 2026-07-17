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इन लोगों की बेशर्मी देखिए; पंजाब की रैली में ताहिर हुसैन पर अदालत के फैसले का जिक्र कर बोले पीएम

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब में AAP पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'जनता की सेवा का काम साफ नीयत से होता है, ईमानदारी की भावना से होता है। लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है, उसकी ना नीयत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पंजाब व हरियाणा के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो किया, साथ ही जालंधर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। जिसमें उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला।

अपने संबोधन में उन्होंने दिल्ली दंगे के दौरान मारे गए एक अधिकारी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का जिक्र करते हुए पार्टी पर निशाना भी साधा। हालांकि उन्होंने हुसैन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि हाल ही में इनके एक नेता को दिल्ली की अदालत ने दंगे और हत्या के मामले में दोषी ठहराया है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग बेशर्मी से अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और उसे हिंदू-मुस्लिम के नजरिए से देख रहे हैं।

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सभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ताहिर हुसैन का नाम लिए बगैर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा, ‘साथियों आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं ये लोग बहुत घमण्ड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते हैं, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है, उस पर दंगे कराने का दोष है, एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या करने का दोष है। लेकिन इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं।’

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‘ये मत-मजहब ढूंढ रहे, क्योंकि इनके वोटबैंक का सवाल है’

आगे उन्होंने कहा, 'ये लोग अदालत के फैसले में भी मत-मजहब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोटबैंक का सवाल है। साथियों कुछ दिन पहले ही गुजरात में इनके एक MLA को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, यह सजा सरकारी अधिकारियों पर हमले और वसूली के मामले में सुनाई गई है। वसूली, उगाही, अवैध कब्जे ये सब इनकी राजनीति का ट्रेड मार्क बन चुके हैं।'

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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