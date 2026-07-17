इन लोगों की बेशर्मी देखिए; पंजाब की रैली में ताहिर हुसैन पर अदालत के फैसले का जिक्र कर बोले पीएम
पंजाब में AAP पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'जनता की सेवा का काम साफ नीयत से होता है, ईमानदारी की भावना से होता है। लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है, उसकी ना नीयत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है।'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पंजाब व हरियाणा के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो किया, साथ ही जालंधर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। जिसमें उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला।
अपने संबोधन में उन्होंने दिल्ली दंगे के दौरान मारे गए एक अधिकारी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का जिक्र करते हुए पार्टी पर निशाना भी साधा। हालांकि उन्होंने हुसैन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि हाल ही में इनके एक नेता को दिल्ली की अदालत ने दंगे और हत्या के मामले में दोषी ठहराया है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग बेशर्मी से अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और उसे हिंदू-मुस्लिम के नजरिए से देख रहे हैं।
सभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ताहिर हुसैन का नाम लिए बगैर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा, ‘साथियों आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं ये लोग बहुत घमण्ड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते हैं, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है, उस पर दंगे कराने का दोष है, एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या करने का दोष है। लेकिन इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं।’
‘ये मत-मजहब ढूंढ रहे, क्योंकि इनके वोटबैंक का सवाल है’
आगे उन्होंने कहा, 'ये लोग अदालत के फैसले में भी मत-मजहब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोटबैंक का सवाल है। साथियों कुछ दिन पहले ही गुजरात में इनके एक MLA को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, यह सजा सरकारी अधिकारियों पर हमले और वसूली के मामले में सुनाई गई है। वसूली, उगाही, अवैध कब्जे ये सब इनकी राजनीति का ट्रेड मार्क बन चुके हैं।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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