लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अखिलेश और डिंपल के खिलाफ दी शिकायत, FIR दर्ज करने की मांग
गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और अन्य के खिलाफ लोनी थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
हरदीप श्रीवास्तव, गाजियाबाद
गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और डिंपल यादव के खिलाफ लोनी थाने में शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लोनी विधायक का आरोप है कि आपस की गुटबाजी के चलते और चुनाव आचार संहिता के चलते अनुमति न मिलने पर अंकुर विहार थाना क्षेत्र में पीडीए के साइकिल वितरण कार्यक्रम रद्द हुआ है। सपा नेता इसको लेकर भ्रम फैला रहे हैं।
अंकुर विहार थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव स्थित सरकारी भूमि पर गांव निवासी अनुज द्वारा रविवार को पीडीए सम्मान समारोह एवं साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया जाना था। हालांकि शनिवार को नगर पालिका परिषद ने सरकारी भूमि पर बिना अनुमति मंच और टेंट लगाने पर करीब 10.86 लाख का जुर्माना लगाते हुए पुलिस से कार्यक्रम रुकवाने का अनुरोध किया था। पुलिस ने भूमि को खाली करवा लिया था। कार्यक्रम के रद्द होने पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व सांसद डिंपल यादव ने सोशल मीडिया टिप्पणी की थी। वहीं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सोमवार को लोनी थाने में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व सांसद डिंपल यादव और अन्य के खिलाफ शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की।
उन्होंने बताया कि प्रशासन से अनुमति न मिलने पर साइकिल वितरण कार्यक्रम को रोका गया था। उसके बाद कार्यक्रम के आयोजक ने उनके लिए रावण जैसे शब्दों का प्रयोग किया और आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही भाजपा मुख्यमंत्री समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने सोशल मीडिया पर वैमनस्य बढ़ाने और भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार करने का कार्य किया।
विधायक ने कहा कि जनता को भड़का कर मेरी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। जिसके चलते लोनी थाने में शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि जब सांसद पर एक मौलवी ने टिप्पणी की थी, तो सपा प्रमुख के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। उस दौरान मैं उनके साथ खड़ा था, मैंने सबसे पहले विरोध किया और मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दी थी। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी रामकिशन ने बताया कि विधायक द्वारा शिकायत दी गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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