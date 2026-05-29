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पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और ISI एजेंटों से जुड़ा था लोनी का लड़का, दिए गए थे 2 खास टास्क

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के लोनी निवासी 22 वर्षीय जैद खान के तार सीमापार तक जुड़े थे। वह पाकिस्तानी गैंगस्टर एवं आईएसआई एजेंटों के संपर्क में रहकर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। गाजियाबाद पुलिस अब उसके परिवार से पूछताछ के साथ ही बैंक खातों की भी जांच में जुटी है।

पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और ISI एजेंटों से जुड़ा था लोनी का लड़का, दिए गए थे 2 खास टास्क

पाकिस्तानी गैंगस्टर एवं आईएसआई एजेंटों के संपर्क में रहकर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल के लोनी निवासी 22 वर्षीय जैद खान उर्फ आदिल खान की गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस भी अब सतर्क हो गई है। बीती 25 मई को हैदराबाद पुलिस से सूचना मिलने के बाद लोनी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम आरोपी के घर पहुंची और उसके परिवार से पूछताछ के बैंक अलावा खातों की भी जांच की गई।

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तेलंगाना पुलिस के मुताबिक जैद खान हैदराबाद के मेडचल क्षेत्र स्थित मुबारक रेस्तरां में वेटर का काम करता था। सूचना मिली थी कि वह सोशल मीडिया पर नकली पिस्टल के साथ रील बनाकर दहशत फैलाने का प्रयास कर रहा है और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के संपर्क में है। इसके बाद पुलिस ने रेस्तरां में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से दो नकली पिस्टल भी बरामद हुई थीं। पूछताछ में जैद ने बताया कि उसने चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वर्ष 2021 से 2023 तक वह कोलकाता में अपने चाचा के पास रहकर फेरी लगाकर कपड़े बेचता था। इसके बाद वह गाजियाबाद लौट आया था।

पाकिस्तानी डॉन के पोस्टर लगाने का काम

पुलिस जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया पर हथियारों वाली रील पोस्ट करने के दौरान जैद की पहचान पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई से जुड़े बताए जा रहे आबिद जट्ट व राणा हुसैन से हुई थी। आरोप है कि आबिद जट्ट ने जैद को लोनी में पाकिस्तानी डॉन के एक हजार पोस्टर लगाने और उसका वीडियो बनाकर भेजने का टास्क दिया था। इसके बदले उसे असली पिस्टल दी जाती।

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परिवार बोला,गतिविधियों की जानकारी नहीं

हैदराबाद पुलिस से सूचना मिलने के बाद लोनी पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम जैद के घर पहुंची। पूछताछ में पिता दिलीप खान ने बताया कि परिवार मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला है और कई वर्षों से लोनी में रह रहा। जांच में संदिग्ध लेनदेन या विदेशी फंडिंग के कोई प्रमाण नहीं मिले। पुलिस का कहना है कि जैद परिवार के संपर्क में था, लेकिन परिजनों को उसकी गतिविधियों की जानकारी नहीं थी।

कई लोगों के नंबर राणा हुसैन को भेजे

जांच में यह भी सामने आया कि आईएसआई एजेंट बताए जा रहे राणा हुसैन ने जैद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निजी सहायक, कई मंत्रियों और सांसदों के मोबाइल नंबर जुटाने को कहा था। दावा है कि जैद ने इंटरनेट की मदद से कई नंबर जुटाकर राणा हुसैन को भेजे थे। उसने देश विरोधी सोशल मीडिया ग्रुप्स में खुद को जोड़ने का भी अनुरोध किया था। पुलिस के मुताबिक उसके मोबाइल फोन को जांच के दायरे में लिया गया है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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