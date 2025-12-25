Hindustan Hindi News
वेज बिरयानी पैक कराई, घर में खोलते ही निकली हड्डी, एक अरेस्ट, धर्म वाला एंगल भी

वेज बिरयानी पैक कराई, घर में खोलते ही निकली हड्डी, एक अरेस्ट, धर्म वाला एंगल भी

संक्षेप:

घर जाकर महिलाओं और बच्चों को बिरयानी खाने के लिए दी तो इसमें हड्डियां निकलीं। इससे परिवार के सभी लोग परेशान हो गए। परिजनों ने धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया। हंगामा होने पर आसपास के लोग भी आ गए और अनिल के साथ दुकान पर पहुंचे।

Dec 25, 2025 09:45 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, लोनी
गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बुधवार को वेज बिरयानी में हड्डी मिलने का आरोप लगाकर लोगों ने हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। पीड़ित ने बताया कि दुकानदार धर्म छिपाकर कारोबार कर रहा। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया है।

आर्य नगर औद्योगिक क्षेत्र में आर वेज बिरयानी के नाम से दुकान है। क्षेत्र में रहने वाले अनिल शर्मा ने बताया कि उन्होंने यहां से एक प्लेट बिरयानी पैक कराई थी। घर जाकर महिलाओं और बच्चों को बिरयानी खाने के लिए दी तो इसमें हड्डियां निकलीं। इससे परिवार के सभी लोग परेशान हो गए। परिजनों ने धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया। हंगामा होने पर आसपास के लोग भी आ गए और अनिल के साथ दुकान पर पहुंचे। लोगों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी।

लोगों ने कहा कि बिरयानी राशिद नाम का व्यक्ति बेच रहा था। ऑनलाइन पेमेंट के लिए लगे क्यूआर कोड को स्कैन करने पर राहुल वेज बिरयानी नाम लिखा था। दुकान पर भी आर वेज बिरयानी लिखा है। आरोप है कि राशिद ने न सिर्फ धर्म छिपाया बल्कि वेज बिरयानी में हड्डी डालकर उनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया है। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि अनिल की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर राशिद को हिरासत में लिया है।

