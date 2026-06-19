लोनी में 1500 अवैध फैक्टरियां हवा-पानी में घोल रहीं ‘जहर’; UPPCB ने की पहचान; अब तक 300 को लगा ताला

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने गाजियाबाद के लोनी की हवा-पानी जहर घोलने वाली करीब 1500 अवैध फैक्टरियों का पता लगाया है। ये फैक्ट्रियां न केवल लोनी बल्कि यमुना और हिंडन नदी में प्रदूषित कर रही हैं।

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके की हवा में जहर घुलने का बड़ा कारण यहां चल रही अवैध फैक्टरियां हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने प्रदूषण फैलाने वाली लोनी की डेढ़ हजार फैक्टरी की पहचान की है। इनमें से 500 से अधिक फैक्टरियों से निकलने वाला गंदा पानी यमुना को प्रदूषित कर रहा है। यमुना को प्रदूषण मुक्त कराने की कवायद शुरू हो गई है।

लोनी में अवैध रूप से चल रही फैक्टरियों को यूपीपीसीबी ने चिह्नित किया है। इन फैक्टरियों में अधिकांश अवैध हैं। पहले चरण में बिना शोधित पानी नालियों में बहाने वाली फैक्टरियों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि इन फैक्टरियों में कपड़ा रंगाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और मेटल फिनिशिंग जैसे काम किए जाते हैं।

फैक्टरियों से निकलने वाले रसायनयुक्त पानी को बिना शोधित किए नालों में बहा दिया जाता है। नालों से होकर यह पानी यमुना में गिरता है। उन्होंने बताया कि लोनी में डेढ़ हजार फैक्टरी चिह्नित की गई हैं, जो प्रदूषण फैला रही हैं। इनमें से 500 से अधिक ऐसी हैं, जिनकी वजह से जल प्रदूषण बढ़ रहा है।

इन फैक्टरियों की इसीलिए विद्युत निगम और प्रसाशनिक टीम के साथ मिलकर अभियान शुरू किया है। क्षेत्रवार टीमें क्षेत्रों में जाकर इन इकाइयों पर कार्रवाई कर रही हैं। साथ ही विद्युत निगम से समन्वय कर यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन इकाइयों को मानकों का पालन किए बिना विद्युत कनेक्शन दोबारा न मिल सके। अधिकारियों के अनुसार नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

हिंडन को दूषित होने से रोकने की तैयारी यूपीपीसीबी हिंडन नदी को दूषित करने वाली फैक्टरियों को भी चिह्नित करेगी। हिंडन भी यमुना में ही मिलती है। ऐसे में हिंडन को प्रदूषण मुक्त किए बिना यमुना प्रदूषण मुक्त नहीं होगी। इसीलिए यूपीपीसीबी ने गाजियाबाद शहर और ट्रांस हिंडन जोन में चल रहीं अवैध फैक्टरियों के विद्युत कनेक्शन की जानकारी मांगी है। लोनी के अलावा हिंडन विहार, न्यू हिंडन विहार, कनावनी डूब क्षेत्र, अर्थला, नंदग्राम, सिहानी, मेरठ रोड, मैनापुर, दुहाई समेत कई इलाकों में अवैध फैक्टरियां चल रही हैं।