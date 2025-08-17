London School of Economics post graduate among 3 arrested by Delhi Police for cyber extortion racket run from Thailand दिल्ली में LSE ग्रैजुएट समेत 3 लोग दबोचे, थाईलैंड से चला रहे थे इंटरनेशनल साइबर एक्सटॉर्शन रैकेट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली पुलिस ने भारी कर्ज को चुकाने के लिए थाईलैंड से एक इंटरनेशनल साइबर एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंग का सरगना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) से पोस्ट ग्रैजुएट है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 02:35 PM
दिल्ली पुलिस ने थाईलैंड से चलाए जा रहे एक इंटरनेशनल साइबर एक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इन साइबर ठगों में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) से पोस्ट ग्रैजुएशन कर चुका एक युवक भी शामिल है। आरोपी कथित तौर पर अपने ऊपर से कर्ज को उतारने के लिए यह साइबर एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। पुलिस ने के अनुसार, आरोपियों की पहचान 42 वर्षीय सुमित, 35 वर्षीय प्रिंस और 31 वर्षीय नीतीश के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि नीतीश ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर बताकर वॉट्सऐप पर दिल्ली के एक कारोबारी को क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट करने के लिए धमकाया था।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कारोबारी की पहचान गुप्त रखते हुए बताया कि उन्होंने थाईलैंड के एक नंबर से धमकी भरा कॉल आने के बाद देशबंधु गुप्ता (डीबीजी) रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। कॉल करने वाले ने खुद को एक कुख्यात गैंगस्टर बताते हुए एक क्रिप्टो क्यूआर कोड के जरिये पैसे मांगे और मना करने पर उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने सहित गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

पुलिस ने इस संबंध में बीएनएस की धारा 308(4) के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद डीबीजी रोड थाना पुलिस और सेंट्रल जिले की साइबर थाना पुलिस की एक जॉइंट टीम ने जांच शुरू की।

जांचकर्ताओं ने एडवांस साइबर टूल्स का उपयोग करते हुए और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ कॉर्डिनेट करके कॉल और क्यूआर कोड का पता थाईलैंड में लगाया। आरोपी ने पकड़े जाने से बचने के लिए वहां से एक इंटरनेशनल सिम कार्ड खरीदा था।

डीसीपी (सेंट्रल) निधिन वलसन ने कहा, "संदिग्धों को लगा कि विदेश से काम करने से वे बच जाएंगे, लेकिन हमारी साइबर टीम ने उनके डिजिटल ट्रेल का पता लगा लिया।"

भारत लौटते ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें से एक का इस्तेमाल क्रिप्टो क्यूआर कोड बनाने के लिए किया गया था और दूसरे का इस्तेमाल व्हाट्सएप कॉल के लिए किया गया था।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली के मोती नगर का रहने वाला नितीश लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रैजुएट है। नितीश ही क्रिप्टो ट्रांजेक्शन का मास्टरमाइंड था। पश्चिमी पंजाबी बाग निवासी बीकॉम ग्रैजुएट और आभूषण व्यापारी सुमित, पीड़ित कारोबारी को पर्सनली जानता था, जबकि महज नौवीं क्लास तक पढ़ा रोशनआरा रोड निवासी प्रिंस ने धमकी भरे कॉल करने में मदद की थी।

पुलिस की पूछताछ में तीनोंं आरोपियों ने कथित तौर पर कबूल किया कि वे भारी कर्ज में डूबे हुए थे और जल्दी कर्ज चुकाने के लिए जबरन वसूली करने लगे थे। एक अधिकारी ने बताया, "उन्होंने पीड़ित कारोबारी को डराकर पैसे देने के लिए एक गैंगस्टर का नाम इस्तेमाल किया।"