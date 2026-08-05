लोकसभा सचिवालय के निदेशक ने खुदकुशी की, 10 पन्ने के सुसाइड नोट में कर्ज का जिक्र
लोकसभा सचिवालय में निदेशक के पद पर कार्यरत एक आदमी ने नोएडा स्थित अपने घर में खुदकुशी कर ली। घर से 10 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें भारी कर्ज के दबाव की बात लिखी है। घटना के समय उनके अलावा घर में कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने आत्महत्या के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है।
नोएडा से एक दुखद खबर सामने आई है। सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार सेकेंड में रहने वाले व्यक्ति ने रविवार शाम घर के एक कमरे में पंखे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह लोकसभा सचिवालय में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। पुलिस के मुताबिक केंद्रीय विहार सेकेंड पॉकेट-7 में 40 साल के गौरव गौतम परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी भावना मेहता के अलावा एक बेटा, पिता पदम सिंह और भाई भी हैं। भावना मेहता बाजार में सामान खरीदने गई थीं। परिवार के अन्य लोग भी घर से बाहर थे। बाजार से जब पत्नी लौटीं तो कमरे में पंखे के सहारे गौरव गौतम फंदे पर लटके मिले। उन्होंने लोगों की मदद से उन्हें उतारकर अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच होगी
पुलिस के मुताबिक, घर से करीब 10 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मुख्य रूप से उसमें लिखा है कि उनके ऊपर विभिन्न कारणों से करीब 70 लाख रुपये का कर्ज हो गया था। वह इसे चुका नहीं पा रहे थे। इसके चलते वह आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या के लिए परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया। एडीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच होगी।
परिवार को कर्ज की भनक नहीं लगने दी
स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। वह कह रहे हैं कि गौरव गौतम ने उन्हें कभी अपनी परेशानी की भनक नहीं लगने दी। यदि वह परिवार के लोगों से चर्चा करते तो समस्या का समाधान निकाला जा सकता था। वहीं, केंद्र सरकार के अच्छे पद पर नौकरी होने के बावजूद कर्ज होने की बात लोगों में चर्चा का विषय है।
बाथरूम की खिड़की से लटककर जान दे दी
उधर, ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र के हबीबपुर गांव में किराए के मकान में रहने वाले एक युवक द्वारा खुदकुशी किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मूलरूप से पीलीभीत के गांव पकड़िया का रहने वाला 20 साल का प्रियांशु हबीबपुर गांव में किराए के मकान में परिवार के साथ रह रहा था। पुलिस ने बताया कि सोमवार को प्रियांशु ने अपने कमरे के अंदर स्थित बाथरूम में मफलर का फंदा बनाकर जंगले से लटककर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल सका है। कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। पुलिस परिजनों से बातचीत कर रही है। आत्महत्या का कारण पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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