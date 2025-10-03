Locations finalised in these areas for 3 mini secretariats in Delhi दिल्ली में पहले चरण में इन इलाकों में बनेंगे 3 मिनी सचिवालय, जगह भी हुई फाइनल, Ncr Hindi News - Hindustan
Locations finalised in these areas for 3 mini secretariats in Delhi

दिल्ली में पहले चरण में इन इलाकों में बनेंगे 3 मिनी सचिवालय, जगह भी हुई फाइनल

राजधानी दिल्ली में लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए मिनी सचिवालय बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। पहले चरण में तीन मिनी सचिवालय बनाने के लिए स्थान भी चिह्नित कर लिए गए हैं। यह मिनी सचिवालय पूर्वी, दक्षिण-पश्चिम और नई दिल्ली में बनेंगे। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 06:57 AM
इन स्थानों के बारे में दिल्ली सरकार को जानकारी दे दी गई है। उनके निर्देश पर जल्द ही यहां कार्यालय बनाने का काम शुरू होगा। अन्य जिलों में भी जल्द मिनी सचिवालय के लिए स्थान चिह्नित करने के निर्देश सरकार ने दिए हैं।

दिल्ली में बेहतर तालमेल के साथ काम करने के लिए सरकार द्वारा जिलों की संख्या बढ़ाकर 11 से 13 किए जा रहे हैं। इनमें से एक जिला एनडीएमसी क्षेत्र दिल्ली छावनी क्षेत्र को मिलाकर होगा। वहीं, 12 जिले निगम के प्रत्येक जोन के क्षेत्र के बराबर होंगे।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी जिलों में एक मिनी सचिवालय बनाने के निर्देश दिए हैं। इनमें नगर निगम, राजस्व, एनडीएमसी, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठेंगे। यह सभी अधिकारी डीएम के अधीन काम करेंगे। विकास कार्यों सहित अन्य समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी डीएम की होगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार को कतई न सहने की नीति अपनाने और विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक स्थान पर लाने के लिए जिलाधिकारियों (डीएम), उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और उप-रजिस्ट्रार के कार्यालयों में 'शिकायत और सुझाव' पेटियां लगाने के भी आदेश दिए थे। अधिकारियों ने बताया कि शिकायत पेटियां लगाई जा रही हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) उनकी निगरानी करेगा।

गुप्ता ने एक बयान में कहा कि इसका उद्देश्य एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाना है जो पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-हितैषी हो। बैठक के दौरान, सभी नवनियुक्त अध्यक्षों ने अपने दृष्टिकोण साझा किए और विकास की भावी पहल पर गहन चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित किए जाएंगे, जहां लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं मिल सकेंगी।

(भाषा के इनपुट के साथ)