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दिल्ली में DDA की जमीन पर बन रहा था मदरसा, भीड़ ने अवैध बताते हुए ढहा दिया; MLA ने दी चेतावनी

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शकूर बस्ती इलाके में डीडीए पार्क में लोगों के जमा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीमें तुरंत मौके पर भेजी गईं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात किया गया।

दिल्ली में DDA की जमीन पर बन रहा था मदरसा, भीड़ ने अवैध बताते हुए ढहा दिया; MLA ने दी चेतावनी

दिल्ली के बाहरी इलाके शकूर बस्ती के पीतमपुरा इलाके में स्थानीय लोगों ने डीडीए की जमीन पर मस्जिद पदाधिकारियों द्वारा बनाई जा रही कथित अवैध इमारत की दीवार को तोड़ दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। इस दौरान BJP विधायक करनैल सिंह ने अपने समर्थकों और स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लोगों ने बताया कि यहां पर अवैध रूप से एक मदरसा बनाया जा रहा था, जिसे स्थानीय विधायक के नेतृत्व में इलाके में रहने वाले नागरिकों ने ढहा दिया।

इस बारे में जानकारी देते हुए शकूर बस्ती इलाके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक करनैल सिंह ने पत्रकारों से कहा कि मस्जिद प्रबंधन अतिक्रमण की गई जमीन पर मदरसा बना रहा था। भाजपा विधायक ने कहा, 'मस्जिद के मौलवी को मैंने पहले ही मस्जिद के अंदर मदरसा न चलाने के बारे में सूचित कर दिया था। आगे भी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी अवैध निर्माण की अनुमति कतई नहीं दूंगा।'

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विधायक ने दावा किया कि जमीन खाली करने के लिए अदालत के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके थे, साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी भी अवैध मदरसे या मस्जिद को बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि 'तीन महीने पहले जब मैं आया था तो काम रुकवाकर गया था। लेकिन करीब तीन-चार महीने बाद जब मैं एकबार फिर यहां आया तो इन्होंने दो फुट से बढ़ाकर दीवार को दस फुट तक कर लिया था। इस काम में मस्जिद से जुड़े सारे लोग शामिल थे। कल मुझे पता चला कि इस मदरसे को अक्तूबर तक शुरू करने की योजना थी, जिसके बाद मैंने इस मदरसे को गिरा दिया।'

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इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें नारों के बीच भीड़ को इमारत की नवनिर्मित दीवार को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने बताया कि भीड़ को शांतिपूर्वक वहां से हटा दिया गया तथा स्थिति नियंत्रण में रही और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शकूर बस्ती इलाके में डीडीए पार्क में लोगों के जमा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीमें तुरंत मौके पर भेजी गईं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात किया गया।

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था भंग करने या कानून-व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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