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LNJP अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी की दिक्कत होगी खत्म; बनेंगे 10 मॉड्यूलर ओटी

Apr 21, 2026 06:35 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रणविजय सिंह, नई दिल्ली
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दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के 7 मंजिला ऑर्थोपेडिक ब्लॉक का नवीनीकरण शुरू हो गया है। इसके तहत अस्पताल में 10 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर बनाए जाएंगे, जिनमें से 8 सातवीं मंजिल पर जबकि 2 ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। 

LNJP अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी की दिक्कत होगी खत्म; बनेंगे 10 मॉड्यूलर ओटी

दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल के ऑर्थोपेडिक ब्लॉक के भूतल और सातवें मंजिल के ढांचे का नवीनीकरण होगा। मंगलवार को इस कार्य का शुभारंभ किया गया। इसके तहत ऑर्थोपेडिक ब्लॉक में दस मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर (ओटी) विकसित किए जाएंगे। इससे लोकनायक अस्पताल में हड्डियों की बीमारी व फ्रैक्चर से पीड़ित मरीजों की सर्जरी के लिए तीन गुना अधिक ओटी उपलब्ध हो जाएगा। इससे अस्पताल में हड्डियों की बीमारी से पीड़ित अधिक मरीजों की सर्जरी हो सकेगी।

7 मंजिले ऑर्थोपेडिक ब्लॉक में 170 बेड हैं। इस अस्पताल में कूल्हा प्रत्यारोपण, घुटना प्रत्यारोपण सहित हड्डियों से संबंधित हर तरह की सर्जरी होती है। इस ब्लॉक के सातवें मंजिल पर ऑपरेशन थियेटर के लिए कमरे बने हुए हैं लेकिन 10 साल से अधिक समय से वे बंद पड़े हैं। इस वजह से अभी ऑर्थोपेडिक ब्लॉक में अपना ओटी नहीं है।

इस वजह से ऑर्थोपेडिक मरीजों की सर्जरी ओटी ब्लॉक में की जाती है। वहां ऑर्थोपेडिक के मरीजों के लिए अभी तीन ओटी इस्तेमाल किए जाते हैं और प्रतिदिन 10 मरीजों की सर्जरी होती है। मरीजों को सर्जरी के लिए ऑर्थोपेडिक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित करने में परेशानी होती थी।

किन मंजिलों पर मॉड्यूलर ओटी?

इसके मद्देनजर लंबे से ऑर्थोपेडिक ब्लॉक में ओटी शुरू किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके मद्देनजर अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ. बीएल चौधरी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. मुनीषा अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक के विभागाध्यक्ष डॉ. ललित मैनी की मौजूदगी में हवन कर नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ किया गया। इसके तहत ब्लॉक के 7वें मंजिल पर 8 मॉड्यूलर ओटी और भूतल पर दो मॉड्यूलर ओटी तैयार किए जाएंगे।

सर्जरी की घटेगी वेंटिंग

अस्पताल प्रशासन के अनुसार नए ओटी बनने के बाद सर्जरी की वेटिंग कम हो जाएगी। बताया जा रहा है कि अभी ऑर्थोपेडिक से संबंधित बीमारियों की सर्जरी के लिए करीब दो महीने तक की वेटिंग है। यह समस्या दूर हो जाएगी।

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कैडेवरिक लैब भी बनेगी

इस ब्लॉक में आधुनिक कैडेवरिक लैब का भी निर्माण किया जाएगा। जहां मेडिकल के छात्रों व डॉक्टरों को मुर्दों पर हड्डियों की बीमारियों की सर्जरी की नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

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Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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