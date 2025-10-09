दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बुरा हाल, MRI और CT स्कैन बंद; मिल रही 2028 की तारीख

दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में पिछले दो हफ्तों से MRI और CT स्कैन सेवाएं PACS सिस्टम खराब होने और फिल्मों की कमी के कारण ठप हैं, जिससे मरीजों को इलाज के लिए 2028 तक की अपॉइंटमेंट तारीखें दी जा रही हैं, जबकि निजी केंद्रों पर 15,000 रुपये तक का खर्च आ रहा है।

दिल्ली का लोक नायक अस्पताल (LNH)इन दिनों एक ऐसी मुसीबत में फंसा है, जो मरीजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। पिछले दो हफ्तों से यहां MRI और CT स्कैन की सेवाएं ठप हैं। इसकी वदह से मरीजों को या तो प्राइवेट सेंटर में हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, या फिर 2028 तक की लंबी तारीखें थमा दी जा रही हैं।

मरीजों को हो रही परेशानी लोक नायक अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग ने 30 सितंबर को एक पत्र में लिखा, 'MRI और CT स्कैन सेवाएं तुरंत प्रभाव से बंद है।' इसकी वजह अस्पताल का डिजिटल प्लेटफॉर्म PACS (Picture Archiving and Communication System), जो मेडिकल इमेज को स्टोर और शेयर करता है, 23 सितंबर से खराब पड़ा है। इंजीनियर इसे ठीक करने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं है। ऊपर से MRI और CT फिल्मों की कमी ने हालात को और बिगाड़ दिया। न फिल्में हैं, न सिस्टम काम कर रहा है। ऐसे में स्कैन के नतीजे न तो प्रिंट हो पा रहे हैं, न ही स्टोर।

अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'पिछले एक महीने से फिल्मों की सप्लाई में दिक्कत है। हम इसे जल्द ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।'

2028 की मिल रही तारीख अस्पताल के OPD में रोजाना सैकड़ों मरीज लाइन लगाते हैं, लेकिन उन्हें जो अपॉइंटमेंट स्लिप मिल रही है, वो किसी क्रूर मजाक से कम नहीं। आठ साल की खुशबू, जो सिरदर्द और बेहोशी की शिकायत से जूझ रही है, को MRI के लिए 12 नवंबर 2028 की तारीख दी गई। उसके पिता राम भजन, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ने स्लिप दिखाते हुए कहा, "मुझे लगा प्रिंटिंग में गलती हुई। लेकिन कर्मचारियों ने कहा, यही सही है।"

इसी तरह कैंसर की मरीज हैं अनुपम, जो हाल ही में सीढ़ियों से गिरकर रीढ़ की हड्डी में चोटिल हुईं, को भी 11 नवंबर 2028 की तारीख मिली। उनके पति मोनू ने गुस्से में कहा, 'डॉक्टर ने कहा तुरंत MRI करवाओ, लेकिन ये तारीख तो मरीजों का मजाक उड़ा रही है।'

59 साल के रिक्शा चालक नसीम की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। उनकी पहली MRI तारीख भी 2028 की थी, लेकिन बार-बार गुहार लगाने पर इसे घटाकर 11 दिसंबर 2025 कर दिया गया। नसीम ने दुखी मन से कहा, 'गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल में इलाज का मतलब है- धीमी मौत का इंतजार।'

अल्ट्रासाउंड में भी लंबा इंतजार MRI और CT स्कैन ही नहीं, अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम जैसी सेवाओं में भी लंबी देरी हो रही है। इस महीने अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली 32 साल की रूबी को अल्ट्रासाउंड के लिए 30 अक्टूबर 2025 की तारीख दी गई। रूबी ने हंसते हुए कहा, 'तब तक तो मेरा बच्चा पैदा हो चुका होगा। ऐसी तारीख देने का क्या मतलब?'

28 साल की समीना खातून को मैमोग्राम के लिए 5 दिसंबर 2025 की तारीख मिली। निजी केंद्रों में ये टेस्ट 1,000 से 5,000 रुपये में हो जाते हैं, लेकिन लोक नायक में ये मुफ्त हैं, लेकिन इसके लिए आपकों सालों इंतजार करना पड़ सकता है।

एक मशीन, हजारों मरीज लोक नायक अस्पताल में रोजाना 7,000 से ज्यादा मरीज OPD में आते हैं और 1,600 से ज्यादा भर्ती मरीज हैं। लेकिन रेडियोलॉजी विभाग के पास सिर्फ एक MRI मशीन, नौ अल्ट्रासाउंड मशीन (जिनमें से दो गायनाकोलॉजी के लिए हैं) और तीन CT स्कैनर हैं। दिल्ली के 36 सरकारी अस्पतालों में से सिर्फ तीन लोक नायक, जीबी पंत और इंदिरा गांधी अस्पताल MRI सेवाएं देते हैं। जीबी पंत और इंदिरा गांधी में भी MRI के लिए तीन से छह महीने का इंतजार है और अगर लोक नायक से मरीज वहां शिफ्ट हुए, तो ये इंतजार और बढ़ेगा।

प्राइवेट सेंटरों की लूट दिल्ली में निजी डायग्नोस्टिक सेंटर MRI के लिए 8,000 से 15,000 रुपये वसूलते हैं। लोक नायक के ज्यादातर मरीज, जो दिल्ली के मजदूर वर्ग या यूपी-हरियाणा के छोटे कस्बों से आते हैं, के लिए ये रकम किसी पहाड़ से कम नहीं।

दिल्ली सरकार की दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) योजना के तहत कुछ मरीजों को निजी अस्पतालों में मुफ्त डायग्नोस्टिक्स मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए दो शर्तें हैं—पहला, मरीज को कम से कम तीन साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए और दूसरा, उसकी सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ज्यादातर मरीज इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते।

सरकार का वादा, हकीकत से कोसों दूर जून 2025 में दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 34 अस्पतालों में MRI और 12 अस्पतालों में CT स्कैन सेवाएं शुरू की जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा था, "इससे मरीजों को सिर्फ 2,400 रुपये में स्कैन मिलेगा, जो निजी केंद्रों से सस्ता है।" लेकिन चार महीने बाद भी ये योजना सिर्फ कागजों पर है।

जब लोक नायक के हालात पर सवाल उठा, तो सिंह ने कहा, "हम अस्पताल के डायरेक्टर से पूछेंगे कि इतनी देरी क्यों हो रही है। अगर कोई लापरवाही मिली, तो सख्त कार्रवाई होगी।"