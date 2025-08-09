गाजियाबाद में LLB की छात्रा से दुष्कर्म, हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष पर लगा आरोप

गाजियाबाद के मुरादनगर में एलएलबी की छात्रा ने खुद को हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष बताने वाले युवक पर नामी वकील के पास प्रैक्टिस कराने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

गाजियाबाद के मुरादनगर में एलएलबी की छात्रा ने खुद को हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष बताने वाले युवक पर नामी वकील के पास प्रैक्टिस कराने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर गुरुवार रात को हिंदू संगठन और भाकियू भानू के कार्यकर्ताओं ने थाने पर हंगामा किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

मोदीनगर की एक कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय युवती मेरठ के काॅलेज में एलएलबी अंतिम वर्ष की छात्रा है। वह पढ़ाई के साथ मेरठ कचहरी में वकील के पास काम भी करती है। युवती ने बताया कि खुद को हिंदू युवा वाहिनी का पदाधिकारी बताने वाले सुशील प्रजापति से सन 2021 से पहचान है। पीड़िता का आरोप है कि सुशील ने उससे गाजियाबाद कोर्ट में बैठने की कही थी। आरोपी ने कहा था कि नामी वकील से मिलवा देगा, जो काम के साथ उसे रुपये भी देगा।

युवती ने बताया कि गुरुवार को सुशील ने फोन कर कहा कि मेरी वकील साहब से बात हो गई और शाम को आना जाना। इसके बाद युवती मुरादनगर पहुंची। मुरादनगर से सुशील युवती को कार में बैठाकर दिल्ली-मेरठ मार्ग पर एक सोसाइटी के फ्लैट में ले गया।

युवती का आरोप है कि आरोपी ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया। विरोध पर आरोपी ने धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताई तो हत्या करा देगा। आरोपी ने कहा कि मैं हिंदू युवा वाहिनी संगठन से जुड़ा हूं और अधिकारियों से पहचान है। आरोपी पीड़िता को दिल्ली-मेरठ मार्ग पर छोड़कर फरार हो गया। युवती रिश्तेदारों के पास पहुंची और आपबीती सुनाई।

थाने पर दो घंटे तक प्रदर्शन किया गुरुवार रात करीब 9 बजे पीड़िता मुरादनगर थाने पहुंची और तहरीर दी। आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी की। रात करीब दस बजे गोरक्षा दल, बजरंग दल और भाकियू भानू के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और हंगामा किया। दो घंटे से अधिक समय तक चले हंगामे के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। पीड़िता ने एमएमजी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड न करने का आरोप भी लगाया है। इस मामले में सीएमओ डॉ. अखिलेश मोहन का कहना है कि वह मामले की जांच करेंगे।

लिपि नगायच, एसीपी मसूरी सर्किल, ''रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पीड़िता को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है। जल्द ही उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है।''