हरियाणा : नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कुंडली में एक्सप्रेसवे जाम किया। किसानों ने आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करने की घोषणा की है।

Haryana: Farmers block Western Peripheral Expressway in Kundli, Sonipat following their announcement of blocking the Expressway today from 11 am-4 pm.



The farmers' protest against Central Govt's #FarmLaws entered its 100th day today. pic.twitter.com/4pDgKxcLli