जमानत पर बाहर आए आरोपी पर नहीं थोपी जा सकती लाइव लोकेशन शेयर करने की शर्तः HC

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि जमानत की शर्तों में लाइव लोकेशन ट्रैकिंग को शामिल करना निजता के अधिकारी का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि जमानत पर बाहर आए आरोपी को भी निजी समय बिताने का अधिकार है।

Thu, 27 Nov 2025 08:48 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली हाई कोर्ट ने लाइव लोकेशन शेयर करने की शर्त पर जमानत देने के निर्देश को गैरकानूनी करार देते हुए इसपर रोक लगा दी है। ट्रायल कोर्ट ने एक आरोपी से कहा था कि जमानत पर बाहर जाने के बाद उसे गूगल से लाइव लोकेशन जांच अधिकारी के साथ साझा करनी होगी। इसके बाद उन्होंने इस जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की थी। याचिकाकर्ता वर्धमान डिवेलपर्स के डायरेक्टर हरिंदर वशिष्ठ हैं। उनकी याचिका पर आदेश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह निजता का उल्लंघन है।

जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ही फ्रैंक वाइटस बनाम एनसीबी के मामले में कहा था कि इस तरह से आरोपी की लाइव लोकेशन को ट्रैक करना उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इस तरह के आदेश संविधान के आर्चिकल 21 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कोर्ट इस तरह का कोई आदेश नहीं दे सकता कि पुलिस किसी के बारे में हर समय जानकारी लेती रहे। इसी तरह जमानत की शर्त में भी किसी की 24 घंटे ट्रैकिंग का आदेश नहीं दिया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच कर रही एजेंसी को भी किसी के निजी जीवन में 24 घंटे ताक-झांक करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जमानत के वक्त भी आरोपी को कुछ छूट दी जानी जरूरी है। कम से कम उसे अपने निजी समय को किसी के साथ साझा करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस महाजन ने कहा कि इस तरह की शर्तें जमानत को कैद में ही बदल देती हैं। ऐसे में ऐसी शर्तें आधारहीन हैं और जमानत को सजा का दूसरा रूप नहीं बनाना चाहिए। इसी टिप्पणी के साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है।

