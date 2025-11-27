जमानत पर बाहर आए आरोपी पर नहीं थोपी जा सकती लाइव लोकेशन शेयर करने की शर्तः HC

संक्षेप: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि जमानत की शर्तों में लाइव लोकेशन ट्रैकिंग को शामिल करना निजता के अधिकारी का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि जमानत पर बाहर आए आरोपी को भी निजी समय बिताने का अधिकार है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने लाइव लोकेशन शेयर करने की शर्त पर जमानत देने के निर्देश को गैरकानूनी करार देते हुए इसपर रोक लगा दी है। ट्रायल कोर्ट ने एक आरोपी से कहा था कि जमानत पर बाहर जाने के बाद उसे गूगल से लाइव लोकेशन जांच अधिकारी के साथ साझा करनी होगी। इसके बाद उन्होंने इस जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की थी। याचिकाकर्ता वर्धमान डिवेलपर्स के डायरेक्टर हरिंदर वशिष्ठ हैं। उनकी याचिका पर आदेश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह निजता का उल्लंघन है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ही फ्रैंक वाइटस बनाम एनसीबी के मामले में कहा था कि इस तरह से आरोपी की लाइव लोकेशन को ट्रैक करना उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इस तरह के आदेश संविधान के आर्चिकल 21 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कोर्ट इस तरह का कोई आदेश नहीं दे सकता कि पुलिस किसी के बारे में हर समय जानकारी लेती रहे। इसी तरह जमानत की शर्त में भी किसी की 24 घंटे ट्रैकिंग का आदेश नहीं दिया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच कर रही एजेंसी को भी किसी के निजी जीवन में 24 घंटे ताक-झांक करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जमानत के वक्त भी आरोपी को कुछ छूट दी जानी जरूरी है। कम से कम उसे अपने निजी समय को किसी के साथ साझा करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है।