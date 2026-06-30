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लिव-इन पार्टनर ने बहन संग मिलकर किया प्रेमी का कत्ल; क्राइम पेट्रोल देखकर रची साजिश; क्या है पूरा मामला

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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दिल्ली से सटे लोनी के रामपार्क में एक महिला ने अपनी बहन की मदद से अपने लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी। महिला को शक था कि प्रेमी उसकी नाबालिग बेटी पर बुरी नजर रखता है। पुलिस के मुताबिक ने क्राइम पेट्रोल देखकर इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्लान बनाया था। 

लिव-इन पार्टनर ने बहन संग मिलकर किया प्रेमी का कत्ल; क्राइम पेट्रोल देखकर रची साजिश; क्या है पूरा मामला

गाजियाबाद के लोनी इलाके की ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या के आरोप में साथ रहने वाली लिव-इन पार्टनर और उसकी बहन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने 23 जून को डंडे से वार कर और गला घोंटकर युवक की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस और परिजनों को युवक द्वारा सुसाइड करने की सूचना देकर दोनों बहनें फरार हो गई थीं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस ने रविवार को मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

प्रेमिका का कहना है कि युवक उसकी बेटी पर गलत नजर रखता था। मूलरूप से जनपद रामपुर थाना स्वार के गांव मिलक काजी में रहने वाला 40 वर्षीय जाकिर 8 माह से ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की रामपार्क एक्सटेंशन कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहा था। 23 जून को उसकी प्रेमिका किरन ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी थी कि जाकिर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजन शव लेकर गांव चले गए थे। पोस्टमॉर्टम में हत्या की पुष्टि हुई तो पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया।

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एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि रविवार को जाकिर के भाई समीर ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और सोमवार को पुलिस ने बुलंदशहर के गढ़ी कटैया गांव निवासी किरन और उसकी छोटी बहन कशिश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा और डंडा भी बरामद कर लिया है। किरन ने पुलिस को बताया कि 11 साल पहले वह गौतमबुद्ध नगर के शाकिरपुर में पति धर्मवीर के साथ रहती थी। इसी मकान में जाकिर भी रहता था, तब से ही उसके जाकिर से संबंध थे। करीब 4 साल पहले उसने पति को छोड़ दिया था। जाकिर राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी पत्नी और 5 बच्चे गांव में रहते थे। 8 महीने पहले वह अपने बच्चों को साथ लेकर जाकिर संग पूजा कॉलोनी में आकर रहने लगी।

बेटी पर गलत नजर रखने का शक था

पुलिस के मुताबिक, किरन को दो महीने से जाकिर पर शक था कि वह उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखने लगा है। 3 जून को दोनों बहनों ने साजिश रची। 23 जून को किरन ने कहा कि वह बच्चों और बहन के साथ मायके जा रही है। इसके लिए जाकिर के फोन से कैब बुक की। कैब आने के बाद बच्चों को बैठने के लिए भेज दिया। इसी दौरान उन्होंने जाकिर की हत्या कर दी। वहीं, हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए बहन के साथ मिलकर गमछा पंखे में बांध दिया।

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क्राइम पेट्रोल से साजिश रची

एसीपी ने बताया कि जाकिर के परिजन दोनों बहनों की बात पर भरोसा कर शव को रामपुर ले गए। पोस्टमॉर्टम में हत्या की पुष्टि होने पर मृतक के भाई की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने क्राइम पेट्रोल देखकर हत्या की साजिश रची थी।

बेटी ने हत्या करते देखा था

हत्या से पहले दोनों ने बच्चों को कार में बैठने के लिए भेज दिया था। सूत्रों की मानें तो जब बेटी लौटकर आई तो मां और मौसी को जाकिर पर हमला करते देख लिया था। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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