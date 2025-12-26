पांडे का भाषण सुनें और इसे वायरल करें; कांग्रेस पार्टी के नेता ने लिंक शेयर कर दलितों से क्यों की ऐसी अपील?

संक्षेप: पांडे ने अपने भाषण में कहा, 'उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पिछड़ी जातियों में 79 जातियां और अनुसूचित जातियों में 61 जातियां हैं। इन 79 पिछली जातियों में सारे आरक्षण का मजा सिर्फ एक यादव जाति उठा रही है।'

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद डॉ उदित राज ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे के भाषण का एक वीडियो शेयर किया और दलित समाज के लोगों से इसे वायरल करने का अनुरोध किया। उदित राज ने ऐसा पांडे के भाषण से प्रभावित होकर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि इस भाषण के जरिए वह दलित वर्ग के लोगों को कुछ बताना चाह रहे थे। जिसका इशारा उन्होंने अपनी इस पोस्ट में भी किया। उन्होंने बताया कि इस सभा में पांडे ने आरक्षण खत्म करने के लिए दलितों व ओबीसी समुदायों को आपस में लड़ाने की बात कही। पांडे ने कहा कि इनकी एकता टूटेगी और आरक्षण खुद खत्म हो जाएगा। इसी भाषण को शेयर करते हुए उदित राज ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं और आपस में जातिवाद करते हैं और जाति के नाम पर हमने संगठन भी खड़ा कर रखा है।

कांग्रेस के दलित नेता ने नैतिक पार्टी के अध्यक्ष पांडे के भाषण की लिंक शेयर करते हुए लिखा, 'चमार/जाटव से अन्य अनुसूचित जातियों को और यादव को शेष ओबीसी की जाति से लड़ा दो, आरक्षण खत्म हो जाएगा। यह बात नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे एक सवर्ण सभा में बोल रहे हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 61 एससी और 79 ओबीसी जातियां हैं। उनके बीच में जाकर प्रचार करें चमार और यादव आरक्षण का लाभ ले रहें। इनकी एकता टूटेगी और आरक्षण खुद खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य से हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं और आपस में जातिवाद करते हैं और जाति के नाम पर संगठन खड़ा कर रखा है। जागें- पांडे का भाषण सुनें और इसे वायरल करें।'

उदित राज ने नैतिक पार्टी के अध्यक्ष पांडे के भाषण का जो लिंक शेयर किया, उसमें वह कह रहे हैं..'इन आरक्षणवादियों की सबसे बड़ी ताकत है गोलबंदी, पिछड़े और दलितों के नाम पर गोलबंदी। अगर आप पिछड़े और दलितों की गोलबंदी तोड़ दीजिए, समाधान हो जाएगा। कैसे तोड़ेंगे बस एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पिछड़ी जातियों में 79 जातियां और अनुसूचित जातियों में 61 जातियां हैं। यूपी की इन 79 पिछली जातियों में सारे आरक्षण का मजा सिर्फ एक यादव जाति उठा रही है। उसी तरह अनुसूचित जातियों के आरक्षण में सारी 61 जातियों का फायदा अकेले चमार और जाटव जाति ले रही है।'