दिल्ली में रामलीला और दशहरा के दौरान किन जगहों पार्किंग के इंतजाम? पूरी लिस्ट

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रामलीला के आयोजनों को लेकर तगड़े इंतजाम किए हैं। रामलीला की वजह से कई जगहों पर यातायात डायवर्ट किया गया है। पार्किंग को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। इस रिपोर्ट में जानें किन जगहों पर मिलेगी पार्किंग...

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 07:15 PM
दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मंदिरों और रामलीला आयोजन वाली जगहों पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तगड़े बंदोबस्त किए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से 3 अक्तूबर तक सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर के ही रामलीला स्थल पहुंचने की अपील की है। वाहन चालकों को निर्धारित पार्किंग साइटों पर ही गाड़ियां खड़ा करने की सलाह दी गई है।

इन जगहों पर सामान्य पार्किंग

माधव दास पार्क पर एएसआई पार्किंग (2A पार्किंग)
तिकोना पार्क पार्किंग (नंबर 3 पार्किंग)
सुनहरी मस्जिद पार्किंग (टी-5 पार्किंग)
परेड ग्राउंड पार्किंग
दंगल मैदान पार्किंग
ओमैक्स मॉल पार्किंग
चर्च मिशन रोड पार्किंग

आयोजकों के लेबल वाली पार्किंग

नव धार्मिक कमिटी-लाहौरी गेट
लाल किला टिकट घर पार्किंग
(यहां से गाड़ियां ज्ञान पथ से बाहर निकलेंगी)
नव श्रीधार्मिक कमिटी
गाड़ियां 15 अगस्त पार्क में खड़ी होंगी और ज्ञान पथ से बाहर निकलेंगी
लवकुश कमेटी - गाड़ियां 4ए पार्किंग में खड़ी होंगी और नेताजी सुभाष मार्ग से निकलेंगी

ई-रिक्शा, ऑटो एवं साइकिल रिक्शा वाले दें ध्यान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से लाल किला के आसपास विशेष इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने गुजारिश की है कि इस दौरान नेताजी सुभाष मार्ग से बचकर चलें। छत्ता रेल से दिल्ली गेट के बीच ई-रिक्शा, ऑटो एवं साइकिल रिक्शा को नहीं चलने दिया जाएगा। छत्ता रेल चौक, टी-पाइंट सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट, शांति वन चौक और जीपीओ चौक लोथियान रोड से गाड़ियों को दूसरे मार्गों पर डायर्वट भी किया जा सकता है।