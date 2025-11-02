Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsLiquor store employees caught refilling expensive brands with cheap alcohol in Delhi
महंगे ब्रांड की बोतलों में भर देते थे सस्ती शराब, दिल्ली के मॉल में चल रहा था खेल; ऐसे खुली पोल

महंगे ब्रांड की बोतलों में भर देते थे सस्ती शराब, दिल्ली के मॉल में चल रहा था खेल; ऐसे खुली पोल

संक्षेप: दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक मॉल में स्थित दुकान के कर्मचारी कबाड़ी से महंगे ब्रांडों की खाली बोतलें खरीदते थे। उसके बाद उसमें पानी और सस्ती शराब खरीदकर ग्राहकों को बेच देते थे। एक सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की तो मामले का खुलासा हुआ। 

Sun, 2 Nov 2025 07:03 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक मॉल में स्थित दुकान के कर्मचारी कबाड़ी से महंगे ब्रांडों की खाली बोतलें खरीदते थे। उसके बाद उसमें पानी और सस्ती शराब खरीदकर ग्राहकों को बेच देते थे। एक सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की तो मामले का खुलासा हुआ। शराब की दुकान को सील कर दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने नरेला के एक मॉल में छापेमारी की। इस दौरान एक शराब की दुकान के कर्मचारी महंगे ब्रांडों की बोतलों में सस्ती शराब और पानी मिलाकर फिर से भरते हुए पकड़े गए। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टरों की एक टीम ने सूचना मिलने पर गुरुवार को नरेला के मॉल में स्थित दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम (डीएसआईआईडीसी) की शराब की दुकान पर छापा मारा।

आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि टीम को दुकान आंशिक रूप से खुली हुई मिली। उसके अंदर चार लोग महंगे ब्रांडों की खाली बोतलों में सस्ती शराब और पानी मिलाते और फिर से भरते हुए पकड़े गए। टीम को दुकान के बाहर एक गाड़ी भी खड़ी मिली, जिसमें खाली शराब की बोतलों से भरा एक बैग मिला। इनमें से कुछ का इस्तेमाल दुकान के अंदर अवैध रूप से शराब भरने के लिए किया जा रहा था।

अधिकारी ने कहा कि दुकान के कर्मचारी कबाड़ियों से शराब की बोतलें खरीदते थे और उन पर बार कोड लगाकर उन्हें असली और महंगी शराब बताकर बेचते थे। हमने डीएसआईआईडीसी को सूचित कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। इस संबंध में नरेला थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बोतलें और वाहन जब्त कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि विक्रेता से जब्त की गई भरी हुई बोतलों का एक नमूना परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। शराब की दुकान को सील कर दिया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।