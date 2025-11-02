महंगे ब्रांड की बोतलों में भर देते थे सस्ती शराब, दिल्ली के मॉल में चल रहा था खेल; ऐसे खुली पोल
दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक मॉल में स्थित दुकान के कर्मचारी कबाड़ी से महंगे ब्रांडों की खाली बोतलें खरीदते थे। उसके बाद उसमें पानी और सस्ती शराब खरीदकर ग्राहकों को बेच देते थे। एक सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की तो मामले का खुलासा हुआ। शराब की दुकान को सील कर दिया गया है।
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने नरेला के एक मॉल में छापेमारी की। इस दौरान एक शराब की दुकान के कर्मचारी महंगे ब्रांडों की बोतलों में सस्ती शराब और पानी मिलाकर फिर से भरते हुए पकड़े गए। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टरों की एक टीम ने सूचना मिलने पर गुरुवार को नरेला के मॉल में स्थित दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम (डीएसआईआईडीसी) की शराब की दुकान पर छापा मारा।
आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि टीम को दुकान आंशिक रूप से खुली हुई मिली। उसके अंदर चार लोग महंगे ब्रांडों की खाली बोतलों में सस्ती शराब और पानी मिलाते और फिर से भरते हुए पकड़े गए। टीम को दुकान के बाहर एक गाड़ी भी खड़ी मिली, जिसमें खाली शराब की बोतलों से भरा एक बैग मिला। इनमें से कुछ का इस्तेमाल दुकान के अंदर अवैध रूप से शराब भरने के लिए किया जा रहा था।
अधिकारी ने कहा कि दुकान के कर्मचारी कबाड़ियों से शराब की बोतलें खरीदते थे और उन पर बार कोड लगाकर उन्हें असली और महंगी शराब बताकर बेचते थे। हमने डीएसआईआईडीसी को सूचित कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। इस संबंध में नरेला थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बोतलें और वाहन जब्त कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि विक्रेता से जब्त की गई भरी हुई बोतलों का एक नमूना परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। शराब की दुकान को सील कर दिया गया है।