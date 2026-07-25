काम की बात: दिल्ली में 8 बजे ही बंद हो जाएंगी शराब की दुकानें, 18 मेट्रो स्टेशन आज भी नहीं खुलेंगे
वीकेंड खत्म होने तक दिल्ली में शराब की दुकानें रात 8 बजे ही बंद हो जाएंगी। छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस बीच, 18 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेंगे। डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह 7:30 बजे से ये स्टेशन बंद रहेंगे।
दिल्ली में शराब की दुकानों को वीकेंड खत्म होने तक रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गुरुवार को बिना किसी पूर्व सूचना के दुकानों के जल्दी बंद होने से लोगों को बिना शराब खरीदे ही दुकानों से लौटना पड़ा। आम तौर पर शहर में शराब की दुकानें रात 10 बजे बंद होती हैं।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब वीकेंड तक दुकानें रात 8 बजे तक बंद रहेंगी। यह फैसला जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के कारण बनी स्थिति को देखते हुए पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सेंट्रल दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले इकट्ठा हुए छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 20 जुलाई को सीजेपी की ओर से आयोजित संसद मार्च हिंसक हो गया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
इस बीच, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने शुक्रवार देर रात बताया कि राजधानी में मेट्रो के 18 स्टेशन शनिवार को भी बंद रहेंगे। शुक्रवार सुबह 7:30 बजे शुरू हुई यह बंदी जारी रहेगी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लोग जंतर-मंतर पर लगातार जुट रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह 7:30 बजे से 18 स्टेशन बंद रहेंगे। ये स्टेशन हैं - लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली। शुक्रवार को मंडी हाउस, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट रात 9 बजे तक खोल दिए गए थे।
मेट्रो स्टेशन बंद होने से शुक्रवार शाम को लोगों को घर लौटने में काफी परेशानी हुई। कई लोग पैदल चले, जबकि ऑटो-रिक्शा वालों ने बहुत ज्यादा किराया वसूला। प्रदर्शन में शामिल राधिका साहू ने कहा कि प्रदर्शन वाली जगह तक पहुंचना आसान था। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद है, इसलिए हम कोई कैब बुक नहीं कर पा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन बंद हैं।
डीएमआरसी अधिकारियों ने कहा कि घंटों के हिसाब से देखें तो शायद यह इतने सारे मेट्रो स्टेशनों के सबसे लंबे समय तक बंद रहने का मामला है। अधिकारी ने कहा कि हालांकि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चले कि घंटों के हिसाब से यह सबसे लंबे समय तक लगातार बंद रहने का मामला है या नहीं। लेकिन अगर यह सबसे लंबा नहीं भी है तो भी यह सबसे लंबे मामलों में से एक हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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