अबकी बार होली पर दिल्ली में खुली रहेंगी शराब की दुकानें, नहीं रहेगा 'ड्राई डे'
दिल्ली में इस साल होली पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी। दिल्ली सरकार ने इसे ड्राई डे की लिस्ट से हटा दिया है। जनवरी के आदेश के अनुसार, अब केवल कुछ चुनिंदा त्योहारों पर ही शराब की बिक्री बंद रहेगी।
इस साल दिल्ली में होली पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी। आबकारी विभाग के नए आदेश के अनुसार, सरकार ने होली को ड्राई-डे की लिस्ट से हटा दिया है। जनवरी में जारी लिस्ट के मुताबिक मार्च के अंत तक केवल गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, ईद, राम नवमी और महावीर जयंती पर ही दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है। पिछले कई वर्षों से होली पर शराब की बिक्री बंद रहती थी लेकिन इस बार करीब 750 दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि यह नियम होटलों पर लागू नहीं होगा और लाइसेंस धारक इस बदलाव के लिए किसी मुआवजे की मांग नहीं कर सकेंगे।
होली को 'ड्राई डे' की लिस्ट से हटाया
आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इस होली पर दिल्ली में शराब की दुकानें खुली रहेंगी क्योंकि सरकार ने होली को अपनी 'ड्राई डे' की लिस्ट से हटा दिया है। इस साल जनवरी में ड्राई-डे की एक लिस्ट जारी की थी। इस ऑर्डर के मुताबिक, मार्च के आखिर तक रिपब्लिक डे, महा शिवरात्रि, ईद-उल-फितर, राम नवमी और महावीर जयंती को ही 'ड्राई डे' के तौर पर शामिल किया गया था।
होली पर कोई ड्राई डे नहीं
अधिकारी ने कहा कि इस होली पर कोई ड्राई डे नहीं होगा। इस बार होली पर दिल्ली में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। पिछले कुछ वर्षों से होली पर दिल्ली में 'ड्राई डे' लागू रहता आया है। दिल्ली में ड्राई-डे के कारण होली में शराब की दुकानें बंद रहती थीं।
दिल्ली में करीब 750 शराब की दुकानें
बता दें कि समूची दिल्ली में करीब 750 शराब की दुकानें हैं। ऑर्डर के मुताबिक, लाइसेंस होल्डर ऊपर दी गई लिस्ट में किए गए किसी भी बदलाव की वजह से किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। ऊपर दिए गए ड्राई डे पर शराब बेचने पर रोक उन होटलों पर लागू नहीं होगी जो मेहमानों को शराब परोसते हैं।
ग्रेटर नोएडा में दुकानें बंद रहेंगी
वहीं ग्रेटर नोएडा में होली पर बुधवार को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं। जिले में 500 से अधिक दुकानें हैं जो 4 मार्च को पूरे दिन बंद रहेंगी।
दिल्ली में कड़े इंतजाम
दिल्ली में होली को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर भर में 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस का मुख्य ध्यान शराब पीकर गाड़ी चलाने, स्टंट करने और बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर रहेगा। पिछले वर्षों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। प्रमुख चौराहों पर चेकिंग के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।