अबकी बार होली पर दिल्ली में खुली रहेंगी शराब की दुकानें, नहीं रहेगा 'ड्राई डे'

Mar 03, 2026 07:48 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में इस साल होली पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी। दिल्ली सरकार ने इसे ड्राई डे की लिस्ट से हटा दिया है। जनवरी के आदेश के अनुसार, अब केवल कुछ चुनिंदा त्योहारों पर ही शराब की बिक्री बंद रहेगी। 

इस साल दिल्ली में होली पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी। आबकारी विभाग के नए आदेश के अनुसार, सरकार ने होली को ड्राई-डे की लिस्ट से हटा दिया है। जनवरी में जारी लिस्ट के मुताबिक मार्च के अंत तक केवल गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, ईद, राम नवमी और महावीर जयंती पर ही दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है। पिछले कई वर्षों से होली पर शराब की बिक्री बंद रहती थी लेकिन इस बार करीब 750 दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि यह नियम होटलों पर लागू नहीं होगा और लाइसेंस धारक इस बदलाव के लिए किसी मुआवजे की मांग नहीं कर सकेंगे।

होली को 'ड्राई डे' की लिस्ट से हटाया

आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इस होली पर दिल्ली में शराब की दुकानें खुली रहेंगी क्योंकि सरकार ने होली को अपनी 'ड्राई डे' की लिस्ट से हटा दिया है। इस साल जनवरी में ड्राई-डे की एक लिस्ट जारी की थी। इस ऑर्डर के मुताबिक, मार्च के आखिर तक रिपब्लिक डे, महा शिवरात्रि, ईद-उल-फितर, राम नवमी और महावीर जयंती को ही 'ड्राई डे' के तौर पर शामिल किया गया था।

होली पर कोई ड्राई डे नहीं

अधिकारी ने कहा कि इस होली पर कोई ड्राई डे नहीं होगा। इस बार होली पर दिल्ली में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। पिछले कुछ वर्षों से होली पर दिल्ली में 'ड्राई डे' लागू रहता आया है। दिल्ली में ड्राई-डे के कारण होली में शराब की दुकानें बंद रहती थीं।

दिल्ली में करीब 750 शराब की दुकानें

बता दें कि समूची दिल्ली में करीब 750 शराब की दुकानें हैं। ऑर्डर के मुताबिक, लाइसेंस होल्डर ऊपर दी गई लिस्ट में किए गए किसी भी बदलाव की वजह से किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। ऊपर दिए गए ड्राई डे पर शराब बेचने पर रोक उन होटलों पर लागू नहीं होगी जो मेहमानों को शराब परोसते हैं।

ग्रेटर नोएडा में दुकानें बंद रहेंगी

वहीं ग्रेटर नोएडा में होली पर बुधवार को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं। जिले में 500 से अधिक दुकानें हैं जो 4 मार्च को पूरे दिन बंद रहेंगी।

दिल्ली में कड़े इंतजाम

दिल्ली में होली को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर भर में 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस का मुख्य ध्यान शराब पीकर गाड़ी चलाने, स्टंट करने और बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर रहेगा। पिछले वर्षों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। प्रमुख चौराहों पर चेकिंग के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।

