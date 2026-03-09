Hindustan Hindi News
शराब घोटाले में HC ने CBI की 3 बातें मानी, दूसरी से केजरीवाल की उम्मीदों को झटका

Mar 09, 2026 01:13 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट पहुंची जांच एजेंसी की ओर से 3 मांगें रखी गई थीं, जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट पहुंची जांच एजेंसी की ओर से 3 मांगें रखी गई थीं, जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया है। वहीं, आम आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया और पूर्व सीएम अरविंद कजेरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की उम्मीदों को भी एक बड़ा झटका लगा है। आइए समझते हैं इस केस में अब हुआ क्या है?

सीबीआई की किन 3 बातों को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया

1. पहली बात तो यह कि हाई कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को विचार योग्य माना और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई के लिए सहमति दी। सोमवार को हाई कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगले सोमवार (16 मार्च) को आगे की सुनवाई होगी।

2. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें आबकारी नीति की जांच करने वाले अधिकारी पर विभागीय जांच की बात कही गई थी। जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा, 'जांच एजेंसी और इसके अधिकारी के खिलाफ जो भी टिप्पणियां की गईं उन पर रोक लगाई जाती है।'

3. हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक सीबीआई की इस याचिका पर फैसला नहीं आ जाता है, ट्रायल कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) केस में आगे की सुनवाई नहीं करेगा।

केजरीवाल के लिए क्यों झटका

असल में इसी आदेश को अरविंद केजरीवाल और अन्य 23 आरोपियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत अन्य आरोपियों को उम्मीद थी कि सीबीआई केस में आरोप मुक्त होने के बाद अब ईडी का केस कमजोर पड़ जाएगा। ईडी केस की अगली सुनवाई के दौरान वे सीबीआई कोर्ट से मिली राहत को पेश करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने कहा था कि अब ईडी का केस भी खारिज हो जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट से स्टे के बाद ना सिर्फ केजरीवाल और अन्य के लिए दूसरी राहत का इंतजार लंबा हो गया है, बल्कि आगे क्या होगा, यह हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आदि को ईडी केस में ही लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था।

27 फरवरी को निचली अदालत ने किया था आरोप मुक्त

निचली अदालत ने 27 फरवरी को केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को आरोप मुक्त कर दिया और सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसका मामला न्यायिक जांच में पूरी तरह से विफल रहा और पूरी तरह से निराधार साबित हुआ। अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की बात भी कही थी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इसे अपने लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट बताते हुए सत्य की जीत बताया था।

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

