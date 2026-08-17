शराब घोटाला केस में केजरीवाल-सिसोदिया को जवाब के लिए आखिरी मौका, HC ने क्या कहा
कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आप नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए कहा है कि मामले की सुनवाई टुकड़ों में नहीं होगी। पीठ ने कहा कि दलीलें व्यापक तरीके से सुनी जाएंगी। टुकड़ों में सुनवाई नहीं होगी।
हेमलता कौशिक
दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है। सीबीआई ने निचली अदालत द्वारा केजरीवाल और अन्य आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती दी है।
हाई कोर्ट ने मामले मे सीबीआई की दलीलों की सुनवाई 5 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला किया है। जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सीबीआई की तरफ से दाखिल 103 पन्नों की अतिरिक्त लिखित दलीलों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने साफ किया कि इसके बाद जवाब दाखिल करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान केजरीवाल और सिसोदिया की तरफ से समय मांगा गया। उनके वकीलों ने कहा कि सीबीआई की अतिरिक्त लिखित दलीलें उन्हें सुनवाई से केवल दो दिन पहले मिली हैं। उनमें ऐसे आधार भी उठाए गए, जो मूल पुनरीक्षण याचिका में नहीं थे। इसलिए उन्हें जवाब देने का उचित अवसर मिलना चाहिए।
केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि सीबीआई की लिखित दलीलें 103 पन्नों की हैं। उनमें ऐसे मुद्दे उठाए गए, जिनका जवाब देना जरूरी है। वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने भी सीबीआई की पुनर्विचार याचिका का हवाला देते हुए कहा कि एजेंसी ने खुद कहा कि निचली अदालत के लंबे फैसले का अध्ययन करने के बाद अतिरिक्त आधार उठाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी गई।
नए आधार का जवाब देने के लिए मांगा समय
अधिवक्ता हरिहरन ने कहा कि वह यह नहीं कह रहे कि सीबीआई को नए आधार उठाने का अधिकार नहीं है लेकिन यदि नए आधार लिए जाते हैं तो आरोपियों को भी उनका जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लिखित दलीलों में उठाए गए आधार नए नहीं हैं। इस पर पीठ ने कहा कि सभी पक्ष चाहते हैं कि दलीलें और जवाब पूरी तरह रिकॉर्ड पर आ जाए ताकि मामले की सुनवाई शुरू की जा सके।
टुकड़ों में नहीं होगी सुनवाई
पीठ ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि केजरीवाल और सिसोदिया की तरफ से दायर वे अर्जियां भी सुनी जाएंगी, जिनमें सीबीआई की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया गया। हालांकि पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई टुकड़ों में नहीं होगी। पीठ ने कहा कि दलीलें व्यापक तरीके से सुनी जाएंगी। टुकड़ों में सुनवाई नहीं होगी।
पीठ ने कहा कि सीबीआई से शुरू करेंगे और प्रतिवादियों की दलीलों के साथ इसे पूरा करेंगे। दलीलें एक साथ सुनी जाएंगी। केजरीवाल और सिसोदिया ने अपनी अर्जियों में कहा है कि निचली अदालत के आरोपमुक्त करने के आदेश के महज चार घंटे के भीतर सीबीआई ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी थी। उन्होंने इसे असाधारण जल्दबाजी बताते हुए याचिका की सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया। एक प्रतिवादी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने भी सीबीआई की याचिका की सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पहले इस प्रारंभिक आपत्ति पर सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जांच अधिकारी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए सक्षम था या नहीं। पीठ ने कहा कि 5 और 6 अक्टूबर को दलीलों को सुनवाई होगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें