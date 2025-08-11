दिल्ली में 15 अगस्त से ठीक पहले झमाझम बारिश का पूर्वानुमान; 17 तारीख तक का वेदर अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली में मौसम इस हफ्ते फुहारों वाला रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में 15 अगस्त से ठीक पहले गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखी जा सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में इस हफ्ते फुहारें पड़ने का क्रम जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सेां में 15 अगस्त से ठीक पहले लगभग दो दिन तक झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इस हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम के समय एक या दो बार हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि कल यानी 12 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बहुत हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर में 13 अगस्त से मौसम बदलेगा। 13 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और शाम या रात के समय गरज चमक के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश एक या दो बार बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो 14 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर में कमोबेश ऐसा ही मौसम रहेगा। इस दिन सुबह के समय हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 15 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहने और सुबह या दोपहर के समय एक या दो बार हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। यही नहीं इसी दिन शाम या रात के समय भी हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। 14 और 15 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।