गाजियाबाद में अचानक गिरी लिफ्ट, चंद मिनट पहले निकला था बच्चा; हादसे को लेकर रहवासियों में गुस्सा

गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में स्थित गौर होम्स सोसाइटी में बुधवार शाम को टॉवर ए-1 की लिफ्ट अचानक तेज आवाज के साथ नीचे गिर गई। इससे लिफ्ट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त लिफ्ट में कोई सवार नहीं था, जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि उससे पहले सुबह भी इसी लिफ्ट में एक युवती आधे घंटे तक फंसी रही थी। जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में RWA को लेकर काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि लिफ्ट आने दिन खराब हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी इसके मेंटेनेंस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते आज यह घटना हो गई।

सोसाइटी निवासी शालू पांडे ने बताया जिस वक्त हादसा हुआ उससे कुछ देर पहले ही उसी लिफ्ट से उनका बेटा आया था। थोड़ी देर बाद ही अचानतक तेज आवाज आई। लोग बाहर दौड़े तो लिफ्ट गिरने की जानकारी मिली। हादसे से पहले सुबह इस लिफ्ट में 11वीं मंजिल पर रहने वाली सीमा भल्ला की बेटी इशिका भल्ला भी फंस गई थी। वह कॉलेज जाने के लिए इसी लिफ्ट से नीचे आ रही थी, इसी दौरान पांचवीं मंजिल पर लिफ्ट फंस गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं आने के चलते वह कॉल भी नहीं कर सकी। जिसके बाद चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर करीब आधे घंटे बाद लोगों ने उसे बाहर निकाला। इससे वह काफी घबरा गई और कॉलेज भी नहीं गई।