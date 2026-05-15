पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर जानलेवा हमला, चार में से तीन आरोपी नाबालिग; ऑनलाइन मंगाया था चाकू
पुलिस टीम ने घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में चार लड़के घटना से पहले उस तरफ जाते दिखे। तकनीकी और मैन्युअल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने उनके भागने के रास्ते का पता लगाया और चार में से तीन आरोपियों को दबोच लिया।
दिल्ली के शाहदरा जिले के गांधी नगर इलाके में पत्नी से बदसलूकी का विरोध करने पर बदमाशों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। गांधी नगर थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दो नाबालिग (17 वर्षीय) साथियों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार मुख्य आरोपी की पहचान 25 वर्षीय मोहम्मद शाहनवाज के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।
घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि, जांच में सामने आया है कि वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा गया था। आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक नाबालिग ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल चाकू उसके 15 वर्षीय छोटे भाई ने अपने अकाउंट का इस्तेमाल करके ई-कॉमर्स वेबसाइट 'फ्लिपकार्ट' से मंगवाया था। फिलहाल, पुलिस फरार चौथे आरोपी और हथियार मंगाने वाले 15 वर्षीय भाई की भूमिका की जांच कर रही है।
इस मामले में पुलिस को 13 मई को जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली थी कि ओल्ड सीलमपुर रेलवे लाइन इलाके में एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। घायल की पहचान जितेंद्र कुमार के रूप में हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि जितेंद्र पर उस वक्त हमला हुआ था, जब वह अपनी पत्नी के साथ ओल्ड सीलमपुर के जालान चौक के पास से गुजर रहे थे। तभी चार अज्ञात लड़कों ने उनकी पत्नी से बदसलूकी करने की कोशिश की।
जब जितेंद्र ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन दोनों के साथ मारपीट की और इसी दौरान जितेंद्र पर चाकू से हमला कर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 14 मई को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस टीम ने घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में चार लड़के घटना से पहले उस तरफ जाते दिखे। तकनीकी और मैन्युअल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने उनके भागने के रास्ते का पता लगाया और चार में से तीन आरोपियों को दबोच लिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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