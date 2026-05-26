100-200 रुपये के लिए चली गई जान... दिल्ली में सेप्टिक टैंक में मरने वाले मजदूर की दर्द भरी दास्तां
महज 100-200 रुपये के लिए उनकी जान चली गई। दामाद चंद्रपाल ने अपने ससुर विनोद की जहरीली गैस के चलते हुई मौत की दर्दभरी दास्तां सुनाई है। ये मामला पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय 55 साल के विनोद की मौत से जुड़ा है।
"महज 100-200 रुपये के लिए उनकी जान चली गई।" दामाद चंद्रपाल ने अपने ससुर विनोद की जहरीली गैस के चलते हुई मौत की दर्दभरी दास्तां सुनाई है। ये मामला पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय 55 साल के विनोद की मौत से जुड़ा है।
घटना को याद करते हुए चंद्रपाल ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि विनोद छोटे-मोटे काम करके गुजारा करते थे, जिससे उन्हें मुश्किल से 100 से 200 रुपये प्रतिदिन मिलते थे।चंद्रपाल ने कहा, "ठेकेदार अनिल ने उन्हें दीपक के घर की जाम सीवर लाइन ठीक करने के लिए बुलाया था।"
विनोद के परिवार में उनकी पत्नी हैं, जो आर्थिक रूप से उन पर निर्भर थीं, और उनकी तीन विवाहित संतान हैं । इनमें दो बेटे और एक बेटी शामिल है। चंद्रपाल ने कहा, "घर चलाने के लिए वह जहां भी संभव होता, काम करते थे। इतनी कम रकम के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी।"
पुलिस के अनुसार, दोनों मजदूरों को कथित तौर पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन सहायता या सुरक्षात्मक गियर के लगभग आठ फुट गहरे सेप्टिक टैंक में उतार दिया गया। पुलिस ने बताया कि घर के मालिक दीपक ने सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए ठेकेदार अनिल को काम पर रखा था। ठेकेदार ने विनोद और धर्मेंद्र को काम पर लगाया था।
टैंक में प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों के भीतर, दोनों श्रमिक कथित तौर पर जहरीली गैसों के संपर्क में आने से बेहोश हो गए। ठेकेदार और स्थानीय लोगों ने बाद में रस्सियों और हुकों की मदद से उन्हें बाहर निकाला और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले गए। विनोद को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया, जबकि धर्मेंद्र अब भी जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है।
पुलिस ने बताया कि अनिल और दीपक दोनों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और हाथ से मैला उठाने से संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गंभीर लापरवाही का पता चला है, जिसमें कथित तौर पर श्रमिकों को अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना सेप्टिक टैंक में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया था। नोएडा के सेक्टर-16 के रहने वाले दिहाड़ी मजदूर विनोद ने रविवार को सेप्टिक टैंक की सफाई शुरू की थी तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि एक अन्य मजदूर धर्मेंद्र (34) अस्पताल में गंभीर हालत में है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें