दिल्ली के राजस्व विभाग में बढ़ी पदों की संख्या, LG सक्सेना ने 272 नई पोस्ट्स बनाने को दी मंजूरी

Feb 24, 2026 08:36 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने 11 दिसंबर, 2025 को लिए एक फैसले में राष्ट्रीय राजधानी में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 जिलों में करने के साथ ही सब-डिवीजन बढ़ाने और 39 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस बनाने को मंजूरी दी थी।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में 272 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला दिल्ली में हुए उस प्रशासनिक पुनर्गठन को देखते हुए लिया गया है, जिसके बाद यहां जिलों और उपमंडलों (सबडिवीजन) की संख्या में वृद्धि की गई थी। दरअसल प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए पिछले साल दिसंबर में दिल्ली सरकार ने जिलों का पुनर्गठन किया था, जिसके बाद जिलों की संख्या 11 से बढ़कर 13 हो गई थी। साथ ही सब डिविजनों की संख्या भी 22 से बढ़कर 39 हो गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि नई बनाई गई पोस्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दो-दो, आठ सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, छह सब-रजिस्ट्रार, 16 तहसीलदार, 22 नायब तहसीलदार, सीनियर और जूनियर असिस्टेंट के 42-42 और अकाउंट्स, प्लानिंग, सबऑर्डिनेट सर्विसेज और स्टेनो कैडर के कई पोस्ट शामिल हैं। दो नए जिले बनने से पहले राजस्व विभाग के 11 जिलों में 1,553 स्वीकृत पोस्ट्स थीं, वहीं 272 नए पद बनने के बाद, 13 जिलों में कुल मंजूर पदों की संख्या 1825 हो गई हैं।

इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के प्रशासनिक जिलों को नगर निगम (MCD) के जोन, नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) और दिल्ली छावनी बोर्ड के क्षेत्रों के अनुरूप बनाना था। यह कदम गृह मंत्रालय के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया था। इस पुनर्गठन के कारण दिल्ली नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के जोन के साथ मिलकर काम करने लगे। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया था।

अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद राजस्व विभाग की कानूनी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि इन जिम्मेदारियों में BNSS, 2023 के तहत न्यायिक और प्रशासनिक काम का बोझ बढ़ाना, भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए फील्ड-लेवल के कामों को तेज करना, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम, चुनाव ड्यूटी, जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सर्टिफिकेट जारी करना और साल भर चलने वाले त्योहारों का मैनेजमेंट शामिल है।

उपराज्यपाल ने इन पदों के सृजन को दी मंजूरी

DM (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट)- 2

ADM (एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट)- 2

SDM (सब-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट)- 8

सब रजिस्ट्रार- 6

तहसीलदार- 16

नायब तहसीलदार- 22

सीनियर असिस्टेंट- 42

जूनियर असिस्टेंट- 42

इसके अलावा अकाउंट्स, प्लानिंग, सबऑर्डिनेट सर्विसेस और स्टेनो कैडर की कई पोस्ट्स शामिल हैं।

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

