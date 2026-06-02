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दिल्ली के ग्रीन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए LG संधू का बड़ा कदम, इस बोर्ड के पुनर्गठन को दी मंजूरी

Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
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बोर्ड में विशेषज्ञ और गैर-सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिनमें सेवानिवृत्त IFS अधिकारी अरविंद माधव सिंह और संकला फाउंडेशन की मालविका कौल शामिल हैं, ताकि शोध-आधारित और समुदाय-संचालित पर्यावरणीय पहलों को मजबूत किया जा सके।

दिल्ली के ग्रीन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए LG संधू का बड़ा कदम, इस बोर्ड के पुनर्गठन को दी मंजूरी

देश की राजधानी के हरित क्षेत्र (ग्रीन इकोसिस्टम) की सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से उपराज्यपाल (LG) टीएस संधू ने एक अहम प्रशासनिक कदम उठाया है और दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड (DRMB) के पुनर्गठन और उसकी अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। पुनर्गठित होने वाले ढांचे के तहत, GNCTD के मुख्य सचिव बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जबकि DDA के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे।

इस बारे में जारी बयान के अनुसार यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 'टी.एन. गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ' मामले में दिए गए फैसले और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत लिया गया है। इस कदम का उद्देश्य एक समन्वित व बहु-एजेंसी वैधानिक ढांचे के माध्यम से रिज के प्रशासन को पूरी तरह बदलना है, ताकि पारिस्थितिक संतुलन, जलवायु लचीलेपन और दिल्ली के रिज पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

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दिल्ली में रिज का मालिकाना हक दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के पास है, जबकि इसके रखरखाव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के पर्यावरण और वन विभाग की है। वहीं इस क्षेत्र में कानून लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC), राजस्व विभाग और दिल्ली पुलिस सहित कई एजेंसियों पर है।

पुनर्गठित होने वाले ढांचे के तहत, GNCTD के मुख्य सचिव बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जबकि DDA के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इस निकाय का हिस्सा होंगे।

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इसके अलावा कई अन्य एजेंसियों जिनमें दिल्ली नगर निगम, NDMC, CPWD, दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग और पर्यावरण और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल किए जाएंगे। GNCTD के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सदस्य-सचिव के तौर पर काम करेंगे।

बोर्ड में विशेषज्ञ और गैर-सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिनमें सेवानिवृत्त IFS अधिकारी अरविंद माधव सिंह (सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी के CEO) और संकला फाउंडेशन की मालविका कौल शामिल हैं, ताकि शोध-आधारित और समुदाय-संचालित पर्यावरणीय पहलों को मजबूत किया जा सके।

DDA के अतिरिक्त आयुक्त (लैंडस्केप) भी इस स्थायी समिति के सदस्य होंगे, जो दोनों संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेंगे। इस स्थायी समिति की शक्तियां, कर्तव्य और परिचालन कार्य, मुख्य DRMB के समान ही होंगे। यह समिति पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सीधे बोर्ड के मार्गदर्शन और नियंत्रण में काम करेगी।

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DRMB के समग्र अधिकार क्षेत्र के तहत, एक विशेष स्थायी समिति भी साथ-साथ काम करेगी, जो पर्यावरण से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई करेगी। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के एक नामित सदस्य द्वारा की जाएगी, जिसमें GNCTD के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सदस्य-सचिव के तौर पर काम करेंगे।

Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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