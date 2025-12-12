Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsLG approves grant of honorary ranks to over 88000 Delhi Police personnel
दिल्ली पुलिस के हजारों कर्मचारियों का पद बढ़ेगा, एलजी ने मानद रैंक प्रदान करने की मंजूरी दी

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस के 88000 से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने उनके वर्तमान पदों से एक पद ऊपर मानद रैंक प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। राज निवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हालांकि, इससे उन्हें पेंशन में कोई लाभ नहीं मिलेगा।

Dec 12, 2025 05:36 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
राज निवास के अधिकारी ने बताया कि इसका लाभ दिल्ली पुलिस के गैर-राजपत्रित रैंकों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। वैसे कर्मचारी जो अपने वर्तमान रैंक में दो वर्ष पूरे कर चुके हैं, पिछले पांच वर्षों से उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) अच्छी है और सेवा के दौरान उन्हें कोई बड़ी सजा नहीं मिली है, वे मानद रैंक के पात्र होंगे।

उन्होंने आगे बताया कि सेवानिवृत्ति के समय सब-इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर का मानद पद दिया जाएगा, सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) को सब-इंस्पेक्टर का पद मिलेगा, हेड कांस्टेबल को एएसआई का पद मिलेगा और कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का मानद पद दिया जाएगा। इस कदम से दिल्ली पुलिस के 88000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।

इससे पहले मई में गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स के कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर रैंक तक के कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन मानद रैंक प्रदान की थी। अधिकारी ने बताया कि बाद में दिल्ली पुलिस ने भी इसी तरह का प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा।

सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को मानद रैंक प्रदान करना उनकी लंबी और समर्पित सेवा को औपचारिक मान्यता देता है। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों का मनोबल बढ़ाता है। साथ ही बल के भीतर सम्मान, अनुशासन और गौरव को बढ़ावा देता है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
