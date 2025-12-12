दिल्ली पुलिस के हजारों कर्मचारियों का पद बढ़ेगा, एलजी ने मानद रैंक प्रदान करने की मंजूरी दी
दिल्ली पुलिस के 88000 से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने उनके वर्तमान पदों से एक पद ऊपर मानद रैंक प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। राज निवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हालांकि, इससे उन्हें पेंशन में कोई लाभ नहीं मिलेगा।
राज निवास के अधिकारी ने बताया कि इसका लाभ दिल्ली पुलिस के गैर-राजपत्रित रैंकों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। वैसे कर्मचारी जो अपने वर्तमान रैंक में दो वर्ष पूरे कर चुके हैं, पिछले पांच वर्षों से उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) अच्छी है और सेवा के दौरान उन्हें कोई बड़ी सजा नहीं मिली है, वे मानद रैंक के पात्र होंगे।
उन्होंने आगे बताया कि सेवानिवृत्ति के समय सब-इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर का मानद पद दिया जाएगा, सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) को सब-इंस्पेक्टर का पद मिलेगा, हेड कांस्टेबल को एएसआई का पद मिलेगा और कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का मानद पद दिया जाएगा। इस कदम से दिल्ली पुलिस के 88000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।
इससे पहले मई में गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स के कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर रैंक तक के कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन मानद रैंक प्रदान की थी। अधिकारी ने बताया कि बाद में दिल्ली पुलिस ने भी इसी तरह का प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा।
सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को मानद रैंक प्रदान करना उनकी लंबी और समर्पित सेवा को औपचारिक मान्यता देता है। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों का मनोबल बढ़ाता है। साथ ही बल के भीतर सम्मान, अनुशासन और गौरव को बढ़ावा देता है।