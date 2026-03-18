कहते हैं जज बदल दीजिए, यह खतरनाक; CJI सूर्यकांत के पास पहुंची केजरीवाल की शिकायत
कई वकीलों, शिक्षाविदों और पूर्व अधिकारियों ने सीजेआई को लेटर लिखकर आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया की शिकायत की है और इस तरह जज बदलने की मांग की आलोचना की है। उन्होंने न्यायपालिका के सम्मान और स्वतंत्रता को संरक्षण देने के लिए कदम उठाए जाने की मांग की है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कथित शराब घोटाले की सुनवाई के लिए जज बदलवाने की मांग का मुद्दा अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत तक पहुंच गया है। कई वकीलों, शिक्षाविदों और पूर्व अधिकारियों ने सीजेआई को लेटर लिखकर आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया की शिकायत की है और इस तरह जज बदलने की मांग की आलोचना की है। उन्होंने न्यायपालिका के सम्मान और स्वतंत्रता को संरक्षण देने के लिए कदम उठाए जाने की मांग की है।
दरअसल, पिछले दिनों ट्रायल कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था और सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के पास यह केस जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्च के चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर जज बदलने की मांग की थी। उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता पर पक्षपात का संदेह जाहिर किया था। चीफ जस्टिस की ओर से इस मांग को ठुकराए जाने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
सीजेआई को लिखे लेटर में कहा गया है कि बिना पर्याप्त सबूत इस तरह जज पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाना बहुत परेशान करने वाला है और न्यायिक अनुशासन, संस्थागत अखंडता पर चोट है। लेटर लिखने वालों ने कहा कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी वादी उस पीठ का चयन नहीं कर सकता जिसके समक्ष मामले को सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा, 'बिना सबूत के किसी मौजूदा न्यायाधीश पर पूर्वाग्रह या इरादे का आरोप लगाना न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करने और अदालतों के अधिकार को कमजोर करने का जोखिम पैदा करता है।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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