इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं; किरण बेदी ने SC के किस फैसले को बताया पूरी सिविल सेवा के लिए सबक
एक दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की तारीफ करते हुए किरण बेदी ने कहा था, 'सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन फैसला सुनाया है। यह सार्वजनिक सेवाओं में मौजूद सभी लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है, फिर चाहे वे चुने गए हों या नियुक्त किए गए हों।'
तमिलनाडु के मदुरै में तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर शनिवार शाम पांच बजे कड़ी सुरक्षा के बीच दीप स्तंभ पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम प्रज्वलित किया गया। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले आदेश जारी किया था, जिसमें उसने पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ शनिवार को इस पहाड़ी पर दीपक जलाने के लिए कहा था, साथ ही अपने पहले के निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए तमिलनाडु सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया था। उधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश को पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने पूरी सिविल सेवा के लिए एक सबक बताया है और कहा है कि एक सिविल सेवक का यह कर्तव्य है कि वह कानून को बनाए रखे, उसे लागू करे और न्यायिक निर्देशों का पालन करे।
मदुरै में कार्तिगई दीपम जलाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट में पूर्व IPS अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश को सबसे ऊपर बताते हुए लिखा, 'माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 'दीपक' जलाने के संबंध में जिस स्पष्टता और दृढ़ता के साथ निर्देश दिए हैं, उसमें हमेशा के लिए एक स्पष्ट संदेश छुपा हुआ है, खासकर सिविल सेवा के हर सदस्य के लिए कि उसे कानून का पालन करना ही होगा। उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।'
'एक सिविल सेवक का यह कर्तव्य है कि..'
इसके आगे बेदी ने सिविल सेवकों को बिना किसी के दबाव में आए ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने की नसीहत देते हुए कहा, 'परिस्थितियां चाहे जो भी हों, व्यक्तिगत विचार, प्रशासनिक प्राथमिकताएं या बाहरी दबाव कुछ भी हों, एक सिविल सेवक का यह कर्तव्य है कि वह कानून को बनाए रखे, उसे लागू करे और न्यायिक निर्देशों का पालन करे।'
निर्देश नहीं मानने के हो सकते हैं गंभीर परिणाम
न्यायिक निर्देशों का पालन नहीं करने पर होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए बेदी ने अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा, 'अदालत का आदेश या निर्देशों को न मानने पर 'न्यायालय की अवमानना' (कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट) की कार्यवाही शुरू हो सकती है, जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इसका असर किसी के करियर और भविष्य की सेवा पर भी पड़ सकता है।'
'मनमानी व्याख्याओं के बीच उलझने की जरूरत नहीं'
अपनी पोस्ट के अंत में पूर्व IPS ने अधिकारियों को कानून का पालन करने और हमेशा संविधान के अनुसार काम करने की नसीहत दी और कानून का पालन करने से होने वाले फायदे बताए और लिखा, 'एक तरह से, यह स्पष्टता आगे चलकर सिविल सेवकों के काम को आसान भी बनाती है। उन्हें अब अलग-अलग दबावों या अपनी मनमानी व्याख्याओं के बीच उलझने की जरूरत नहीं है। उनका मार्गदर्शक सिद्धांत हमेशा संविधान, कानून और न्यायपालिका के बाध्यकारी निर्देश ही होने चाहिए।'
‘सार्वजनिक सेवाओं में मौजूद लोगों के लिए कड़ा संदेश’
इससे एक दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ी पर दीप जलाने की प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश जारी किया था, तो इस फैसले की तारीफ करते हुए किरण बेदी ने कहा था, 'सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन फैसला सुनाया है। यह सार्वजनिक सेवाओं में मौजूद सभी लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है, फिर चाहे वे चुने गए हों या नियुक्त किए गए हों।'
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कार्तिगई दीपम विवाद पर अपने पहले के निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए तमिलनाडु सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया था। साथ ही, उसने आदेश दिया था कि शनिवार को यहां तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीप स्तंभ पर धार्मिक अनुष्ठान के तहत दीपक जलाया जाए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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