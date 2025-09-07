JNU में घूमता दिखाई दिया तेंदुआ, कैंपस में हड़कंप के बीच प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

खबर फैलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और जांच-पड़ताल में जुट गई। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रों-अध्यापकों और कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है।

मीडिया रिपोट के मुताबिक कावेरी हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में रहने वाले एक छात्र द्वारा तेंदुआ देखा गया है। वह कई सालों से जानवारों को फीडिंग करा रहा है। उसने ही विश्वविद्यालय प्रशासन को इसके बारे में बताया है। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम को सक्रिय किया गया। मौके पर पहुंची टीम ने तेदुए के पैरों के निशान देखे। इसके बाद वन विभाग द्वारा तेंदुआ के आने की पुष्टि की गई।

सोशल मीडिया पर एक नोटिस फैल रहा है। बताया जा रहा है कि इसे यमुना हॉस्टल द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिस में कावेरी हॉस्टल के एक निवासी द्वारा कैंपस में तेंदुआ देखने की बात कही गई है। नोटिस में सभी लोगों को सावधान और सतर्क रहते हुए कुछ जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं।