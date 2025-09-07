Leopard seen roaming in JNU, administration issues advisory amid chaos in campus JNU में घूमता दिखाई दिया तेंदुआ, कैंपस में हड़कंप के बीच प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsLeopard seen roaming in JNU, administration issues advisory amid chaos in campus

JNU में घूमता दिखाई दिया तेंदुआ, कैंपस में हड़कंप के बीच प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

खबर फैलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और जांच-पड़ताल में जुट गई। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रों-अध्यापकों और कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 07:07 PM
share Share
Follow Us on
JNU में घूमता दिखाई दिया तेंदुआ, कैंपस में हड़कंप के बीच प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में तेंदुआ दिखने के बाद हड़कंप मचने की घटना सामने आई। खबर फैलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और जांच-पड़ताल में जुट गई। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रों-अध्यापकों और कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है।

मीडिया रिपोट के मुताबिक कावेरी हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में रहने वाले एक छात्र द्वारा तेंदुआ देखा गया है। वह कई सालों से जानवारों को फीडिंग करा रहा है। उसने ही विश्वविद्यालय प्रशासन को इसके बारे में बताया है। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम को सक्रिय किया गया। मौके पर पहुंची टीम ने तेदुए के पैरों के निशान देखे। इसके बाद वन विभाग द्वारा तेंदुआ के आने की पुष्टि की गई।

ये भी पढ़ें:20 नाखून वाला कछुआ बना मौत की वजह, MP में बेरहम बेटे ने साले संग पिता को दी मौत
ये भी पढ़ें:गाजियाबाद की हिंडन नदी में नहीं बचे जलीय जीव, 450 करोड़ की लागत से होगी साफ-सफाई
ये भी पढ़ें:सरकार ने आयात शुल्क हटाया, केजरीवाल बोले- भारत के किसानों को कंगाल किया जा रहा

सोशल मीडिया पर एक नोटिस फैल रहा है। बताया जा रहा है कि इसे यमुना हॉस्टल द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिस में कावेरी हॉस्टल के एक निवासी द्वारा कैंपस में तेंदुआ देखने की बात कही गई है। नोटिस में सभी लोगों को सावधान और सतर्क रहते हुए कुछ जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं।

जारी की गई एडवाइजरी में छात्रों को खिड़कियों और दरवाजों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि अगर आप ऊपर की मंजिलों में रहते हैं, फिर भी बंद रखें। लोगों को ग्रुप में ही आने-जाने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक जगहों और कॉरिडोर की लाइटें खुली रखने की बात कही गई है। बाथरूम और अन्य जगहों के दरवाजों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही झेलम हॉस्टल, पुराने ट्रांजिट हाउस की तरफ जाने वाले रास्ते पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।