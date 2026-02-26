Hindustan Hindi News
गाजियाबाद के स्कूल में कड़ी मशक्कत से पकड़ा गया तेंदुआ, 8 घंटे रहा दहशत का माहौल

Feb 26, 2026 01:26 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके के स्कूल परिसर से आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया गया। गाजियाबाद के ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया था। 

गाजियाबाद के स्कूल में कड़ी मशक्कत से पकड़ा गया तेंदुआ, 8 घंटे रहा दहशत का माहौल

गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में बुधवार को तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। स्कूल के CCTV फुटेज में तेंदुआ दिखने के बाद वन विभाग और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल को खाली कराया और सुरक्षा घेरा बना लिया। काफी मशक्कत के बाद वनकर्मियों ने तेंदुए को स्कूल के शौचालय में खोज निकाला और दीवार में छेद करके उसे ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश कर सुरक्षित पकड़ लिया। तेंदुए को विशेषज्ञों की निगरानी में सहारनपुर की शिवालिक रेंज में छोड़ा जाएगा।

सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में नजर आने से हड़कंप

प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) ईशा सिंह ने बताया कि गाजियाबाद में ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में तेंदुए को देखा गया। वन विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पहले स्कूल को खाली कराया और फिर उसे बंद करा दिया। इसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए स्कूल परिसर में पिंजड़ा लगाया गया। जाल भी लगाए गए।

दीवार में छेद कर के बनाई गई जगह

वनकर्मियों की टीम ने तेंदुए को एक स्कूल के शौचालय में देखा। तेंदुआ बाथरूम के संकरे कॉलम में दुबका हुआ था। अंदर अंधेरा होने और जगह संकरी होने के कारण ट्रैंक्विलाइजर गन से निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद तेंदुआ को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए शौचालय की दीवार में चार फुट चौड़ा छेद किया गया। दीवार का कुछ हिस्सा तोड़ा गया।

कोई नहीं हुआ घायल

कई प्रयासों के बाद 'ट्रैंक्विलाइजर डार्ट' सही जगह लगा। डार्ट लगते ही कुछ समय में तेंदुआ बेहोश हो गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित तरीके से काबू में कर लिया।उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान किसी कर्मचारी या स्थानीय निवासी के घायल होने की सूचना नहीं है।

शिवालिक रेंज में छोड़ा जाएगा

वन विभाग की टीम तेंदुए के पैरों के निशानों के जरिए यह पता लग रही है कि वह गाजियाबाद शहर में कैसे आया। पूर्व में तेंदुए गढ़मुक्तेश्वर की तरफ से गंग नहर और नदी के रास्ते आए थे। उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) डॉ. सलोनी के मुताबिक, तेंदुए को सहारनपुर के शिवालिक रेंज में ले जाया जाएगा। यात्रा के दौरान तेंदुए की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पशु चिकित्सकों की कड़ी निगरानी में उसे स्थानांतरण किया जाएगा।

स्कूल में 8 घंटे तक दहशत का माहौल

स्कूल की प्रधानाचार्य डॉ. सुमन कौशिक ने बताया कि स्कूल में करीब 1100 विद्यार्थी हैं। शिक्षक सुबह करीब 8 बजे और छात्र साढ़े आठ बजे स्कूल पहुंचते हैं। सभी के आने से पहले ही साढ़े सात बजे तक छुट्टी की सूचना दे दी गई। गुरुवार से परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। केवल बुधवार की निरस्त परीक्षा अंत में कराई जाएगी। बताया जाता है कि ग्रीन फील्ड स्कूल में करीब 8 घंटे तक दहशत में रहे।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

