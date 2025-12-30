14 की उम्र में घर छोड़ा, सड़क पर भटकी, शादी में बेची गई… अंत में मौत से हार गई लड़की

संक्षेप: पूरा मामला तब सामने आया, जब 40 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद उसने दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महज 14 साल की उम्र में पारिवारिक विवाद के बाद घर छोड़ने वाली दिल्ली की एक लड़की की जिंदगी की दर्दनाक कहानी आपको रुला देगी। पूरा मामला तब सामने आया, जब 40 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद उसने दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस के मुताबिक, लड़की दिल्ली के दयालपुर इलाके की रहने वाली थी। साल 2023 में वह पारिवारिक विवाद के बाद घर से निकल गई थी। हैरानी की बात यह है कि परिजनों ने न तो उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई और न ही पुलिस से संपर्क किया। घर से निकलने के बाद लड़की सड़कों पर भटकती रही और गुजारे के लिए कूड़ा बीनने लगी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इसी दौरान उसे कथित तौर पर राजस्थान के एक व्यक्ति को बेच दिया गया, जहां उसकी जबरन शादी कर दी गई। लड़की ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि उसे मजबूरी में उस रिश्ते में रखा गया था। उस रिश्ते में वो कतई खुश नहीं थी। लगातार शारीरिक व मानसिक पीड़ा झेलती रही। फिर उसने वहां से भागने की ठानी और किसी तरह वह वहां से भागने में कामयाब भी हो गई। वह भागकर हरियाणा के पानीपत पहुंच गई।

24 अक्टूबर को पानीपत में एक राहगीर ने लड़की को गंभीर हालत में सड़क किनारे पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। उसे पहले स्थानीय पुलिस थाने ले जाया गया, फिर इलाज के लिए दिल्ली के GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने पर उसकी हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों के अनुसार, वह कुपोषण, कमजोरी और कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी।

अस्पताल से सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस की टीम ने पहुंचकर लड़की का बयान दर्ज किया। उसने अपने साथ हुई कथित जबरन शादी और उत्पीड़न की पूरी कहानी पुलिस को बताई। हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका और 12 दिसंबर को उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

पुलिस ने अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान माता-पिता और अभिभावकों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं लापरवाही, क्रूरता या परित्याग ने उसकी हालत को और गंभीर तो नहीं किया।