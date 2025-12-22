एक महीने में हिंदी नहीं सीखी तो…; दिल्ली में BJP नेता की अफ्रीकी लोगों को चेतावनी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsLearn Hindi Or Else BJP Leader Renu Chaudhary Threatens African Man
दिल्ली में अफ्रीकी मूल के लोगों के हिंदी न बोलने पर भाजपा पार्षद की आपत्ति जताने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पटपड़गंज वार्ड से पार्षद रेनू चौधरी एक वीडियो में कथित तौर पर कह रही हैं कि पहले हिंदी बोलना सीखो।

Dec 22, 2025 08:54 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में बीजेपी नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें वह अफ्रीकी मूल के लोगों के हिंदी न बोलने पर उन्हें फटकार लगाती नजर आ रही हैं। पटपड़गंज वार्ड से पार्षद रेनू चौधरी एक वीडियो में कथित तौर पर कह रही हैं कि पहले हिंदी बोलना सीखो। इसमें वह यह भी कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि आपसे पहले भी कहा था न कि हिंदी बोलना सीखो। लेकिन, आपने काम नहीं किया। पार्षद कहती हैं कि आप लोग मेरी बात को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने एक महीने में हिंदी नहीं सीखी तो इनसे यह पार्क छीन लो। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि यहां का पैसा खा रहे हो तो हिंदी बोलना भी सीखो।

सोशल मीडिया में लोग इस वीडियो पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह नस्लीय टिप्पणी है। यह गलत है। उधर, रेनू चौधरी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला मयूर विहार फेज-एक के लवली अपार्टमेंट के पास के दिल्ली नगर निगम के पार्क का है। यह 13 दिसंबर का मामला है। यह लोग बच्चों को फुटबॉल सिखाते हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि पार्क में 15 से 20 के लगभग अफ्रीकी मूल के नागरिक मौजूद हैं। ऐसे में वह अपने निगम अधिकारियों के साथ वहां पहुंचीं।

उन्होंने लोगों से कहा कि वह पार्क की सफाई भी रखें, अगर पार्क को वह व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो। लेकिन, अफ्रीकी लोगों ने कहा कि वह हिंदी बोलना नहीं जानते हैं। इसके बाद उन्होंने हिंदी सीखने के लिए उन्हें कहा। चौधरी ने बताया कि वह आठ माह पहले भी पार्क में राउंड लगा रही थीं, तब भी यही लोग मिले थे। उन्होंने कहा कि जो लोग यहां रह रहे हैं उन्हें मामूली हिंदी बोलना आना चाहिए। चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने इस मामले में कुछ गलत नहीं बोला है।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi News
