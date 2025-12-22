एक महीने में हिंदी नहीं सीखी तो…; दिल्ली में BJP नेता की अफ्रीकी लोगों को चेतावनी

संक्षेप: दिल्ली में अफ्रीकी मूल के लोगों के हिंदी न बोलने पर भाजपा पार्षद की आपत्ति जताने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पटपड़गंज वार्ड से पार्षद रेनू चौधरी एक वीडियो में कथित तौर पर कह रही हैं कि पहले हिंदी बोलना सीखो।

दिल्ली में बीजेपी नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें वह अफ्रीकी मूल के लोगों के हिंदी न बोलने पर उन्हें फटकार लगाती नजर आ रही हैं। पटपड़गंज वार्ड से पार्षद रेनू चौधरी एक वीडियो में कथित तौर पर कह रही हैं कि पहले हिंदी बोलना सीखो। इसमें वह यह भी कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि आपसे पहले भी कहा था न कि हिंदी बोलना सीखो। लेकिन, आपने काम नहीं किया। पार्षद कहती हैं कि आप लोग मेरी बात को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने एक महीने में हिंदी नहीं सीखी तो इनसे यह पार्क छीन लो। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि यहां का पैसा खा रहे हो तो हिंदी बोलना भी सीखो।

सोशल मीडिया में लोग इस वीडियो पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह नस्लीय टिप्पणी है। यह गलत है। उधर, रेनू चौधरी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला मयूर विहार फेज-एक के लवली अपार्टमेंट के पास के दिल्ली नगर निगम के पार्क का है। यह 13 दिसंबर का मामला है। यह लोग बच्चों को फुटबॉल सिखाते हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि पार्क में 15 से 20 के लगभग अफ्रीकी मूल के नागरिक मौजूद हैं। ऐसे में वह अपने निगम अधिकारियों के साथ वहां पहुंचीं।