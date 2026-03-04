नेता अंतिम संस्कार की लकड़ी पर भी नाम लिख सकते हैं; AAP की 'कट्टर ईमानदार होली' पर बोले संदीप दीक्षित
आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अपनी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ होली का त्योहार मनाया, और इसे उन्होंने 'कट्टर ईमानदार होली' का नाम दिया। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने AAP के इस कदम की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि त्योहार और राजनीति को अलग-अलग रहने देना चाहिए। हर चीज में अपना नाम या पार्टी की पहचान जोड़ने की नेताओं की आदत पर तंज कसते हुए दीक्षित ने इतना तक कह दिया कि अगर इनका बस चले तो ये अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली लकड़ी पर भी अपना नाम लिखवाकर भेजें।
'त्योहार और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए'
संदीप दीक्षित ने ANI से कहा, ‘होली और राजनीति अलग-अलग होती है, और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि त्योहार और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत मौके आते हैं। एक ये अजीब चीज देखी है मैंने नेताओं और राजनीतिज्ञों में कि हर चीज में घुस जाते हैं। उन लोगों का बस चले तो हम लोग अंतिम संस्कार के लिए जो लकड़ी देते हैं, उस पर भी अपना नाम लिखवाकर नेता भेजें, और सरकार को मौका मिले तो वह भी ऐसा ही करे। लेकिन ये चीजें नहीं करनी चाहिए।’
दीक्षित ने यह प्रतिक्रिया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के घर पर पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 'कट्टर ईमानदार' होली मनाने के बारे में पूछे जाने पर दी।
केजरीवाल के बयान की तुलना कौए की कांव-कांव से की
वहीं जब उनसे अरविंद केजरीवाल के 'हमारे साथ बहुत गलत हुआ, अन्याय हुआ और षडयंत्र रचा गया' वाले बयान को लेकर पूछा गया तो कांग्रेस नेता ने कहा, 'देखिए आज होली का त्योहार है, कोई आदमी अपने बारे में कुछ भी बोले, उससे हमें क्या लेना-देना। हम होली मना रहे हैं, हमें होली मनाने दीजिए। ये वैसा ही है जैसे किसी उत्कृष्ट व्यक्ति का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम चल रहा हो और वहां बगल में पेड़ पर बैठा एक कौआ कांव-कांव कर रहा हो, तो कौए की कांव-कांव हेडलाइन बनेगी या शास्त्रीय संगीत की।'
देश की समृद्धि की कामना की
आगे लोगों को होली की बधाई देते हुए दीक्षित ने कहा कि 'देखिए आज होली का पर्व है, होली हम सबके लिए पर्व होता है, सबको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, ये बढ़िया मौका है, रमजान का महीना भी चल रहा है, और पूरा देश रंगों का ये उत्सव खुशी से मनाए, हर्षोल्लास से मनाए, और पूरा देश समृद्ध हो।'
उधर केजरीवाल ने लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'होली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में खुशियाँ, प्रेम और नई ऊर्जा भर दे। आप सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए।' एक अन्य पोस्ट में उन्होंने बगैर नाम लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा, 'आज मनीष जी के घर पर पार्टी के सभी साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ “कट्टर ईमानदार” होली मनाई। उनकी साजिशों और झूठ के बीच भी आम आदमी पार्टी के रंग फीके नहीं पड़े हैं, क्योंकि हमारी ताकत है ईमानदारी और जनता का भरोसा। सच और संघर्ष के रंगों के साथ ऐसी ही आगे बढ़ते रहेंगे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
