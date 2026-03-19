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कड़कड़डूमा कोर्ट में कल हड़ताल, पुलिस के खिलाफ वकीलों में आक्रोश; बदसलूकी का आरोप

Mar 19, 2026 07:33 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कड़कड़डूमा कोर्ट की शाहदरा बार एसोसिएशन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को हड़ताल की घोषणा की है। इस दौरान वकील न तो भौतिक रूप से और न ही वर्चुअल माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होंगे।

कड़कड़डूमा कोर्ट में कल हड़ताल, पुलिस के खिलाफ वकीलों में आक्रोश; बदसलूकी का आरोप

कड़कड़डूमा कोर्ट की शाहदरा बार एसोसिएशन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को हड़ताल की घोषणा की है। इस दौरान वकील न तो भौतिक रूप से और न ही वर्चुअल माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होंगे।

बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर डबास ने बताया कि हाल ही में गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अधिवक्ता के साथ बेरहमी से मारपीट और लूटपाट की घटना हुई थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद गाजीपुर थानाध्यक्ष द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

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एसोसिएशन का आरोप है कि थानाध्यक्ष जानबूझकर असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही मयूर विहार इलाके में एक अन्य वकील पर हुए जानलेवा हमले के मामले में भी अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

अधिवक्ताओं ने पुलिस पर थानों में उनके साथ बदसलूकी करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। इस आक्रोश के चलते आज न केवल कामकाज ठप रहेगा, बल्कि विरोध स्वरूप कोर्ट परिसर में पुलिस अधिकारियों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

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बार एसोसिएशन ने कोर्ट के सभी न्यायिक अधिकारियों से भी यह अपील की है कि वे हड़ताल को देखते हुए आज किसी भी मामले में कोई विपरीत आदेश पारित न करें।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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